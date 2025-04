Governo do Estado reforça ações de monitoramento das chuvas intensas que atingem o estado de Sergipe

Desde a madrugada deste sábado (12), Sergipe registra fortes chuvas em todas as regiões do estado. A previsão do tempo indica que as precipitações devem continuar ao longo do final de semana, com possibilidade de chuvas moderadas a intensas, acumulando mais de 50 milímetros por dia, além de ventos fortes, trovoadas e descargas elétricas. Diante da situação, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (Semac), acionou os demais órgãos estaduais para que estejam de sobreaviso para acompanhar de perto as ocorrências e garantir ações integradas de proteção à população.

As equipes da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), estão em contato permanente com as Defesas Civis municipais, identificando áreas críticas e prestando apoio técnico e logístico, caso necessário. Porém, até o momento, nenhuma ocorrência grave foi registrada nos municípios, que necessite o acionamento da Defesa Civil estadual.

“Desde a madrugada, a Defesa Civil do Estado está com sua equipe atuando junto aos municípios. A gente avaliou a situação das chuvas intensas com descargas elétricas em todo o estado. Houve uma articulação com os coordenadores municipais para verificar a necessidade de apoio estadual, mas, como as ocorrências apresentaram danos de baixa gravidade, elas foram resolvidas localmente”, explicou o superintendente da Supdec, tenente-coronel Luciano Queiroz.

Entre as ocorrências registradas, a queda do muro de um colégio no município de Lagarto, e o transbordamento de um canal em Aracaju, além do colapso do telhado de uma residência em Nossa Senhora do Socorro. “Situações que foram rapidamente solucionadas pelas coordenadorias municipais. Seguiremos em alerta até domingo, com nossas equipes prontas para auxiliar sempre que necessário”, completou o superintendente.

Segundo a Gerência de Meteorologia da Semac, os municípios de Canindé de São Francisco e Poço Verde apresentaram os maiores acumulados de chuva nas últimas horas, com 72,4 mm e 75 mm, respectivamente. “Seguimos monitorando as condições climáticas e, até domingo, a previsão segue com probabilidade de chuvas intensas, trovoadas e descargas elétricas. Informaremos caso tenhamos alguma alteração”, ressaltou a meteorologista da Semac, Wanda Tathyana.

Em casos de emergência, a Defesa Civil Estadual deve ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Foto: Arthuro Paganini