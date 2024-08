GOVERNO DO ESTADO VIABILIZA 77 CIRURGIA DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS COM ENDOMETRIOSE NO ESTADO DE SERGIPE

O Governo do Estado apresentou nesta quarta-feira, 14, proposta atendendo à demanda da Ação Civil Pública (ACP), que trata do cofinanciamento por meio de decreto, da laparotomia videolaparoscópica de endometriose, procedimento cirúrgico recomendado para pacientes com a patologia em estágio mais avançado. A iniciativa tem como objetivo garantir a retomada dos procedimentos no Hospital Universitário de Aracaju (HUA), unidade hospitalar contratualizada pelo município para realização da cirurgia, bem como fortalecer a linha de cuidado.

O decreto de cofinanciamento elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) estabelece o repasse inicial de R$ 231 mil ao Fundo Municipal de Saúde de Aracaju, destinados à aquisição ou pagamento de órteses, próteses e materiais especiais (OPMEs), eventualmente necessários ao tratamento cirúrgico das pacientes com endometriose. Os procedimentos devem ocorrer no Hospital Universitário de Aracaju.

Linha de cuidado

Para fortalecer a rede em Sergipe e promover mais celeridade ao atendimento às mulheres com a doença, a SES já formalizou junto à ACP a proposta da criação de uma nova linha de cuidado para pacientes com endometriose profunda já no próximo ano. A iniciativa marca a celeridade para dar resposta à demanda e garantir uma assistência mais otimizada a esse público.

A doença

A endometriose é uma patologia crônica provocada pela migração do tecido da cavidade uterina, ou seja, do endométrio, para outras partes do corpo, a exemplo do ovário, ligamentos uterinos, bexiga e intestino. O diagnóstico da doença deve ocorrer na Atenção Primária à Saúde, quando a mulher é assistida na Unidade Básica de Saúde (UBS). Em Sergipe, além da assistência nas UBSs dos 75 municípios, com o custeio do Governo do Estado, as pacientes poderão realizar a cirurgia no Hospital Universitário de Aracaju.

Foto: Flávia Pacheco