Governo do Estado vistoria trajeto da Adutora do Leite no alto sertão

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), esteve presente nesta quinta-feira, 28, no alto sertão sergipano, percorrendo o trajeto que será beneficiado pela Adutora do Leite.

Com uma extensão de 108 km, a rede de abastecimento levará água para dessedentação animal em cinco municípios, graças a um investimento de R$ 250 milhões. A obra atenderá a população rural de Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória, reforçando o compromisso estadual com o desenvolvimento da região.

A Adutora do Leite fornecerá água para aproximadamente 265 mil animais, sendo 180 mil somente bovinos. A região é uma das maiores bacias leiteiras do Nordeste e a dessedentação animal é uma reivindicação antiga dos produtores. A expectativa é que a produção leiteira dos cinco municípios dobre com a finalização da obra.

Para o secretário da Seagri, Zeca Ramos da Silva, a construção da adutora será um marco da atual gestão estadual. “Percorremos o trajeto da Adutora do Leite, verificando os melhores acessos para atender à população, aos produtores dessa bacia leiteira. Nessa terra árida do alto sertão sergipano, estamos iniciando um dos maiores projetos da gestão do governador Fábio Mitidieri, conduzido pela Seagri, e que trará a solução definitiva para a dessedentação animal em um longo trajeto. A maior obra dos últimos tempos para o sertão sergipano”, anunciou o secretário.

A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Seagri, é a instituição pública executora da obra. Segundo o diretor-presidente, Paulo Sobral, uma equipe de arquitetos, engenheiros civis e mecânicos da Coderse está coordenando e fiscalizando o trabalho da empresa licitada para a elaboração dos estudos e projetos para a construção da adutora. Ao mesmo tempo em que a empresa pública iniciou o processo de obtenção das licenças necessárias à obra.

“A visita teve início em Nossa Senhora da Glória, ponto final dos 108 km da Adutora do Leite, onde será instalado um grande reservatório. De lá, seguimos até o povoado de Santa Rosa do Ermírio, percorrendo estradas vicinais por onde a tubulação será implantada. Acompanhados pelos engenheiros da Encibra Engenharia, visitamos os locais por onde a rede passará e identificamos os pontos estratégicos para a construção dos reservatórios de água bruta, projetados para reduzir a distância entre os produtores rurais e o acesso à água. A engenharia da Coderse acompanha de perto o andamento do projeto junto à empresa contratada, enquanto adota, paralelamente, outras medidas técnicas e legais necessárias para viabilizar o início das obras, após a conclusão do projeto”, explicou Paulo Sobral.

Foto: Vieira Neto