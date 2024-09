Governo e Banese apoiam a 25ª edição Jipe Show em Sergipe

Evento aconteceu até este domingo, 22, e reúne 258 pilotos de todos os estados do Nordeste

Sergipe é sede da 25ª edição do Jipe Show, evento que reúne 258 jipeiros de todos os estados do Nordeste do país e, este ano, conta com o apoio do Governo de Sergipe e do Banco do Estado de Sergipe (Banese). A programação teve início na quinta-feira, 19, e se encerra neste domingo, 22, com o Campeonato Sergipano de Jeep Indoor em Aracaju.

A última etapa das disputas, que conta com a participação de 60 pilotos, teve início às 10h30, com partida na arena montada na avenida Tancredo Neves, na capital do estado. Os campeões desta fase serão conhecidos e premiados às 16 horas deste domingo, no mesmo local da largada.

Já no sábado, 21, foi a vez do rally off road, com muitas trilhas e manobras por um percurso que inclui a passagem por montanhas e dunas, na trajetória de Aracaju até as praias do litoral sul sergipano. Na quinta-feira, 19, à noite, os jipeiros participaram de uma passeata pelas ruas da capital, ocasião em que apresentaram os diferentes modelos de Jipe que integram a competição e convidaram a população local a acompanhar o evento.

“Esse é um evento muito importante para o nosso estado, pois consolida as terras sergipanas como um importante e tradicional circuito em provas de jipe, além de atrair diversos turistas que acompanham a modalidade. Agradeço o apoio do Governo de Sergipe e do Banese, que foi fundamental para que o evento acontecesse”, destacou o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo e organizador do evento, Kennedy Fonseca.

Público

O evento foi aprovado por sergipanos e turistas que vieram competir no estado. “Esse esporte é um meio da gente conseguir reunir os amigos, se divertir um pouco, e melhor ainda se conseguir trazer algum resultado aqui para o estado. É importante ver o pessoal voltar os olhares para o nosso estado, para a gente conseguir fomentar esse esporte aqui”, apontou João Pedro Felizola, competidor de Sergipe

“Eu sempre acompanhei esse evento aqui em Sergipe, e agora a gente juntou o grupo lá de Salvador. A expectativa é grande, porque é um evento muito bem organizado; o pessoal leva a sério, realmente, essa questão da promoção do esporte”, colocou Luiz Teixeira, competidor da Bahia.

“O esporte é adrenalina, é emoção, e a junção de vários amigos, é a junção de estados. A gente sai dá casa da gente pra se divertir na casa dos outros”, acrescentou Gabriel Barbosa, de Pernambuco.

Foto: Thiago Santos