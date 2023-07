Governo e Fecomércio planejam a programação do Natal Iluminado

A ambientação e programação para os festejos de fim de ano na capital sergipana já estão em plena preparação, para uma vez mais encantar aos visitantes de dentro e de fora do estado. Já tradicional em Aracaju, o Natal Iluminado deverá se iniciar no dia 18 de novembro, enchendo a cidade de luzes, cor e arte até 6 de janeiro de 2024.

Abrindo espaço aos realizadores, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, recebeu a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Sergipe (Fecomércio) nesta quinta-feira, 27, para alinhar detalhes sobre o evento e expandir seu alcance e estrutura.

Além de enfeitar a cidade, o Natal Iluminado também proporciona a geração de emprego e renda. Durante os 49 dias de programação na edição de 2022, 1,5 mil vagas diretas e indiretas de trabalho foram criadas a partir dos pontos de venda de alimentos e brinquedos, parque de diversões, artistas contratados e equipe técnica. Esta perspectiva de movimentação econômica, segundo o governador, é um potencial a ser explorado.

“Sou entusiasta do turismo, porque é uma atividade capaz de trazer resultados imediatos, gerando emprego e renda. Isso tem um peso gigantesco em um momento em que a população precisa de oportunidades. O Arraiá do Povo foi um cartão de visitas, nesse sentido, e o Natal precisa ser outro momento para nossa economia. Queremos complementar a programação, dando opções a mais à nossa cidade, e quem ganha com isso é a população. Vamos transformar nosso estado em uma referência para a época do Natal”, afirmou Fábio Mitidieri.

O Natal Iluminado contempla a região comercial do Centro, além de avenidas da capital. As praças Fausto Cardoso, Olímpio Campos, Almirante Barroso e o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) são alguns dos cenários mais populares da programação. A ideia é que o projeto possa se expandir na Orla da Atalaia, reforçando o roteiro turístico e oferecendo ainda mais atrações na época festiva.

O presidente da Fecomércio, José Marcos de Andrade, destacou as expectativas para o evento. “A geração de emprego e renda é nosso principal objetivo. Durante nossos eventos juninos, fomos transmitidos ao vivo pela imprensa nacional, além de vários programas locais. E, agora, com o Natal Iluminado, queremos ser os maiores e melhores do Brasil. Vamos disputar espaço e já estamos fazendo uma divulgação em todo o Brasil. Para isso, vamos contar com parceria do Governo de Sergipe”, pontuou.

Calendário de Eventos

Este esforço de planejamento de atrações turísticas faz parte de uma política adotada desde o início da gestão no Governo de Sergipe, que pensa o turismo como setor estratégico para o fomento da economia e da cultura. Nesse sentido, foi lançado em março de 2023 o Calendário de Eventos Turísticos, buscando mobilizar e preparar os diversos segmentos produtivos diretamente ligados a esta cadeia.

Além da equipe técnica do governo, representantes do setor turístico contribuíram para a montagem do cronograma, que atende a um antigo pleito dos empresários sergipanos. Fazem parte do calendário, eventos públicos e privados dos 75 municípios, totalizando mais de 1 mil eventos com relação direta com o turismo.

Natal Iluminado

Em sua última edição, o Natal Iluminado distribuiu pela capital mais de 5,5 milhões de pontos de luz em 330 árvores, além de 600 elementos decorativos e parques de diversões. Na parte artística e cultural, a programação envolveu apresentações musicais, espetáculos circenses e artistas nativos. A expectativa é de que todo esse quantitativo seja superado em 2023.

A realização é assinada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e pela Prefeitura de Aracaju, em parceria com o Sebrae. O projeto também conta com o patrocínio da Maratá, Energisa, Loterias Caixa, Governo Federal, Banese e Cencosud G. Barbosa, além do apoio da Rede Sergifar e Setransp.

Durante o encontro com a Fecomércio, outras parcerias e ações foram articuladas, com foco principal no desenvolvimento de oportunidades de emprego para a população. Estiveram presentes os secretários Jorge Teles (Seteem), Sarah Andreozzi (Sefaz) e Cleon Nascimento (Secom); o diretor de Promoção, Marketing e Eventos da Setur, Gustavo Paixão; e o diretor da Fecomércio, Alex Garcez, entre outras lideranças.

Foto: Arthur Soares