Governo e Sebrae fazem acordo pra fomentar inovação nos municípios

O Governo do Estado assinou um acordo de cooperação técnica com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) em Sergipe, para implementar nos municípios sergipanos o CatalisaGov, programa que visa incentivar a contratação de soluções inovadoras.

Em Sergipe, o projeto-piloto será conduzido pelo Sebrae nas secretarias e órgãos do Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), com apoio da Secretaria Especial de Gestão das Contratações, Licitações e Logística (Seclog), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec), com um prazo de vigência de dois anos.

“É mais um passo que damos para o fortalecimento do ecossistema de inovação a caminho do lançamento da Estratégia Estadual de Inovação. Ao longo do ano, inaugurados por um grande seminário com a sanção da Lei de Inovação, realizamos diversos seminários temáticos, foi um ano muito profícuo. Essa parceria com o Sebrae só vem fortalecer ainda mais a atividade do Estado. As startups terão uma fonte a mais, um espaço a mais para o seu desenvolvimento”, ressaltou o secretário da Seplan, Julio Filgueira.

Baseado no Marco Legal das Startups, o CatalisaGov tem como objetivo aproximar startups e pequenos negócios inovadores do setor público, entendendo que essas instituições podem colaborar para a transformação da realidade de municípios, solucionando problemas por meio da inovação e utilizando a tecnologia a favor do município e da população. Por exemplo, o Marco Legal das Startups permite a realização de Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI).

“Com a expertise do Sebrae e das empresas de consultoria certificadas na metodologia do CatalisaGov, somada à sua ampla presença em todo o território nacional, espera-se que essa estratégia amplifique os impactos positivos gerados pela aplicação desse modelo no contexto de atuação da Seplan e a todo o ecossistema de inovação de Sergipe. Importante ressaltar que o Sebrae Nacional dará o suporte necessário à execução do presente projeto, custeando diretamente as despesas com a empresa de consultoria especializada na metodologia”, explicou o subsecretário de Transformação Digital e Inovação da Seplan, Walter Andrade.

A parceria entre o Governo do Estado e o Sebrae é uma oportunidade, também, de entender que é possível modernizar os serviços públicos por meio das ações de Inovação oferecidas por pequenos negócios, como as startups. O CatalisaGov utiliza uma metodologia própria que orienta, acompanha os gestores públicos em todo o processo, jornada das compras públicas de inovação para dar mais efetividade e segurança jurídica às compras públicas de inovação.

“Foi um dia especial para nós, porque assinamos esse acordo com a Seplan, com objetivo de atuar no programa CatalisaGov, que incentiva a contratação de soluções inovadoras por municípios brasileiros. É uma grande oportunidade de conhecer como é possível modernizar os serviços públicos por meio de soluções oferecidas pelos pequenos negócios”, destacou a superintendente do Sebrae Sergipe, Priscila Felizola.

Foto: Dayanne Carvalho/Seplan