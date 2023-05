Governo e Secretaria da Assistência Social e Cidadania divulgam resultado final do PAA

A Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasc) divulgou o resultado final das inscrições do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O foco da ação são os agricultores familiares, os empreendedores da agricultura familiar e as entidades socioassistenciais e da Rede Segurança Alimentar e Nutricional (SAN).

O processo seletivo regulamentado pelo edital contemplou 495 agricultores, que terão seus produtos distribuídos às entidades também credenciadas ao PAA. A secretária de Estado da Assistência Social e Cidadania, Érica Mitidieri, celebra o resultado e reforça a importância do programa. “É com grande alegria que divulgamos esse resultado hoje. Foram mais de 850 inscritos e 495 contemplados, fora as entidades que serão beneficiadas. Agora, vamos dar início a esse programa, que é extremamente importante para a garantia da segurança alimentar de centenas de pessoas”, avaliou.

Entre as mais de 850 inscrições estiveram agricultores familiares e empreendedores da agricultura familiar que têm interesse em fornecer produtos alimentícios. Também se inscreveram entidades que compõem as redes do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan).

PAA

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma política pública nacional fundamental para o fomento da agricultura familiar por meio da inclusão social e econômica dos agricultores familiares. Além deles, estão inclusos empreendedores familiares rurais e famílias em situação de vulnerabilidade social. O propósito é a garantia do acesso à alimentação adequada pelas populações em maior vulnerabilidade socioeconômica.

O programa é executado com recursos do Governo Federal, através da Seasc, e conta com investimento de pouco mais de R$ 5,8 milhões. Cada agricultor poderá fornecer até R$ 12 mil em produtos que constam no edital.

Foto: Ascom Seasc