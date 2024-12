Governo empossa membros dos Comitês das Bacias do São Francisco

Fortalecendo a gestão democrática e participativa dos recursos hídricos em Sergipe, o Governo do Estado empossou, nesta terça-feira, 10, os novos membros dos Comitês das Bacias Hidrográficas da Foz e do Baixo São Francisco sergipanos. O processo eleitoral foi regido pelos editais nº 5 e 6/2024 e conduzido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

A secretária do Meio Ambiente, Deborah Dias, destacou que a posse dos membros representa um momento importante na consolidação dos Comitês dos Afluentes em Sergipe. “A conclusão do processo eleitoral é motivo de muita alegria para todos nós. Por meio dessa mobilização, conseguimos assegurar que as decisões sobre a gestão da água envolvam não apenas os gestores, mas também as comunidades locais, os usuários e especialistas. A participação ativa de todos os setores é essencial para promover o uso sustentável da água, conservar nossos recursos naturais e enfrentar os desafios ambientais com mais eficiência”, salientou.

Empossado presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo São Francisco Sergipano, Elísio Marinho Neto destacou: “É um momento ímpar para o nosso estado trabalhar e fortalecer os afluentes do rio São Francisco, para que possamos implementar ações de recuperação, educação ambiental e conservação das nossas subbacias”. Os demais membros da diretoria do CBH da Foz, como o vice-presidente Antenor Aguiar e a secretária Rosa Cecília, também foram empossados no dia de hoje.

Também assinaram o termo de posse os representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica da Foz do São Francisco Sergipano, como o presidente Silvânio Silvério Lopes da Costa, a vice-presidente Demivalda Vieira Cruz e a secretária Elaine Santos Silva.

“Esse processo é muito importante para Sergipe, especialmente para a região da Foz do São Francisco, um território bastante impactado e que carece de desenvolvimento e atenção na gestão dos recursos hídricos”, finalizou o presidente empossado, Silvânio Costa.

Foto: Ascom Semac