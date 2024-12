Governo entrega 75 computadores para a assistência social

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou, nesta quarta-feira, 18, a entrega de 75 computadores para os municípios sergipanos. A iniciativa representa um importante avanço na inclusão digital e na eficiência das políticas públicas de assistência social em todo o estado.

Os equipamentos foram adquiridos com recursos federais provenientes do saldo da Covid-19, que foram redirecionados para potencializar o atendimento à população. Para garantir a execução plena do projeto, a Seasic também investiu uma contrapartida, reforçando o compromisso com a modernização da gestão pública e o fortalecimento da rede de assistência.

Durante a cerimônia de entrega, a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou a relevância dessa ação como uma ferramenta para aprimorar o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade. “Com essa entrega, estamos fornecendo mais uma ferramenta para fortalecer o trabalho dos municípios e garantir um cadastramento atualizado, essencial na busca para alcançar as pessoas em situação de invisibilidade social e integrá-las ao sistema. Este é o papel fundamental da assistência social: enxergar e atender quem mais precisa. Que 2025 seja ainda mais produtivo, com políticas públicas que façam a diferença na vida do nosso povo, pois quando nos unimos, nos fortalecemos e vencemos”, ressalta.

Os prefeitos e representantes municipais também expressaram a importância desse investimento para melhorar os serviços prestados à população em seus respectivos municípios.

A prefeita de São Francisco, Alba Nascimento, reforça a importância do material para o seu município. “É com muita alegria que hoje estou aqui recebendo esse equipamento, um computador novo para nossa assistência social. É uma coisa que precisa muito, como na assistência todos nós sabemos que existem vários programas, nunca é demais ter um equipamento novo. Hoje a gente trabalha com tecnologia e sabemos a importância de receber mais um computador em nossa assistência social”, celebra.

Já a prefeita de Cedro de São João, Laiana Costa, explica qual utilidade os computadores terão no município. “A gente só tem que agradecer por todo esse empenho com todos os programas que vêm sendo instituídos junto aos municípios, dando todo esse suporte à nossa população. O uso do nosso computador que recebemos vai para dentro da nossa secretaria e dará suporte aos nossos funcionários. A gente sabe que a estrutura física é necessária, e os equipamentos também são necessários para uma boa funcionalidade dos serviços”, conta.

