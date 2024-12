GOVERNO ENTREGA MINUTA DO DECRETO PARA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NO COMPLEXO SERRA DA MIABA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), concluiu nesta sexta-feira, 6, a última etapa do processo de criação da Unidade de Conservação Complexo Serra da Miaba. A minuta do decreto foi entregue aos municípios de Campo do Brito, Macambira e São Domingos, e segue para apreciação das respectivas Procuradorias municipais.

Para a secretária da Semac, Deborah Dias, a entrega da minuta do decreto representa uma importante conquista. “Este é um passo fundamental para a proteção ambiental e a conservação dos recursos naturais dessa região. Ao proteger ecossistemas ricos em biodiversidade, a unidade contribui para a manutenção dos recursos hídricos, a mitigação de impactos ambientais e o fomento ao turismo sustentável. Além disso, fortalece a consciência ambiental local, assegurando que as futuras gerações possam desfrutar dos benefícios ecológicos e econômicos gerados por essa área preservada”, salientou.

A gerente de Áreas Protegidas e Florestas da Semac, Valdelice Barreto, explicou que após a entrega desse documento, a Procuradoria Municipal realizará a avaliação, e o prefeito procederá com a assinatura. “A partir do momento em que o decreto estiver assinado e publicado, a unidade de conservação estará oficialmente criada”, detalhou a gestora.

Representando o município de Macambira, o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Ita Anderson, destacou a importância do momento. “Estamos levando aos nossos municípios a minuta com o intuito de regulamentar as unidades de conservação. A ideia é garantir um olhar diferenciado para cada município, assegurando que cada um tenha sua área de conservação e proteção”, frisou.

O diretor de Esportes e Turismo de São Domingos, Saulo Vinícius, também comemorou o ato de entrega da minuta. “Este é um momento essencial para o avanço da Rota da Farinha, na qual já estamos trabalhando há quatro anos. Esse momento é crucial também em termos de documentação. Vamos apresentar esta minuta de decreto aos nossos prefeitos e ao setor jurídico para que possam analisar e formalizar a criação do Complexo Serra da Miaba. Estamos, assim, dando um passo muito importante no desenvolvimento dessa região”, disse.

Já para o representante da Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca de Campo do Brito, Luiz Carlos Santos, a unidade de conservação proporcionará aos três municípios um grande reconhecimento relacionado ao turismo, à geração de empregos e de oportunidades: “Ao conservarmos, estamos garantindo um legado para as futuras gerações. Para nós isso é de extrema importância, pois contribuirá para o fortalecimento do turismo rural, das casas de farinha e de todos que desejam de fato conhecer nossas atividades, aliadas à preservação ecológica”.

