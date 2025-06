Governo entrega a reforma do Complexo Cultural Gonzagão, em Aracaju

O governador Fábio Mitidieri entregou, nesta terça-feira (24), Dia de São João, a revitalização do Complexo Cultural Gonzagão, no conjunto Augusto Franco, zona Sul da capital. A obra teve o investimento de R$ 2,1 milhões e conta com adaptações para maior acessibilidade para o público.

Para Mitidieri, a reforma teve como principal intuito valorizar um espaço que carrega muito da memória das tradições sergipanas. “É uma reforma mais do que justa. Há um ano, estive aqui para um concurso de quadrilha junina e pude notar que precisava de muita melhoria. Cumprimos a promessa e entregamos, hoje, um espaço novo, reformado e com acessibilidade, com rampas e banheiro acessíveis, além de uma área muito mais confortável para quem vem desfrutar o Gonzagão”, frisa.

Reconhecido como um dos principais espaços dedicados à cultura popular sergipana, o equipamento recebeu melhorias que priorizam acessibilidade, inclusão e a valorização das manifestações culturais do estado. “Podemos dizer que, a partir de agora, o Gonzagão volta às suas origens, passa a ter uma pegada mais estrutural. Futuramente, devemos realizar aqui feiras de artesanato, de gastronomia, oficinas de quadrilha, enfim, uma roupagem altamente cultural”, destaca o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), Gustavo Paixão.

O secretário especial de Cultura, Valadares Filho, relembrou que o Gonzagão foi construído em 1990, durante o governo de seu pai, Antônio Carlos Valadares. “É um momento histórico para a cultura sergipana e tenho acompanhado de perto os investimentos que o governador tem feito. Foi no governo do meu pai que o Gonzagão foi erguido, mas o governo de Fábio tem injetado muitos recursos na cultura, isso deve ser destacado”, ressalta.

Além do ex-governador Antônio Carlos Valadares, o ex-governador Jackson Barreto também prestigiou a solenidade. “Presenciar a inauguração desta obra é reviver um momento de muita alegria, de muito orgulho da época em que fui governador. No final da nossa gestão pensamos em homenagear a cultura sertaneja, muito arraigada no Nordeste, construindo este espaço e batizando com o nome do Rei do Baião Luiz”, recorda Antônio Carlos Valadares.

Outras autoridades também prestigiaram a entrega, como os vereadores Elber Batalha, Selma França, Joaquim da Janelinha e Levi Oliveira, o senador Laércio Oliveira e os deputados federal Nitinho Vitale e estadual Cristiano Cavalcante.

Intervenções

Patrimônio do Governo de Sergipe, o Gonzagão recebeu um investimento de R$ 2,1 milhões. As intervenções tiveram como foco principal a acessibilidade e a reestruturação do espaço físico, a fim de oferecer mais conforto e segurança ao público. Entre as melhorias estruturais estão a pintura dos muros e estruturas metálicas, envernizamento das madeiras, manutenção completa do telhado e a instalação de uma nova caixa acústica no palco, visando melhorar a qualidade sonora tanto para o público quanto para a vizinhança. Além disso, foi realizada a reconstrução de um novo piso de alta resistência no salão principal. Todo o sistema hidráulico, elétrico e de combate a incêndio também passou por revisão e adequação.

Pensando no bem-estar dos frequentadores, a revitalização incluiu ainda a criação de jardins na fachada e no interior do complexo, além da instalação de um pergolado instagramável, que se destaca como novo ponto de convivência e registro fotográfico. O espaço ganhou ainda um reforço no paisagismo, com áreas verdes que valorizam o ambiente e melhoram a integração com a vizinhança.

Outras melhorias incluem a recuperação do telhado do espaço Gonzaguinha, a renovação do revestimento da bilheteria, a pavimentação da entrada principal e a limpeza especializada de todos os elementos em pedra. As obras de arte do artista Eurico Luiz e a estátua de Luiz Gonzaga passaram por restauração.Também foram realizadas novas intervenções de arte urbana, com grafites assinados pelos artistas Feyk Johny e Korea, que trazem elementos da cultura popular sergipana e homenageiam mestres e grupos folclóricos da região.

