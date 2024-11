Governo entrega títulos regularização fundiária para 630 famílias

Agricultores familiares receberam da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) a aguardada notícia da entrega dos títulos de propriedade dos seus lotes nas colônias agrícolas estaduais Alto da Bela Vista, Valmir Mota, Morro da Barriguda e Antônio Conselheiro, em Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano. O anúncio ocorreu em reunião na última quinta-feira, 28, no Escritório da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), que iniciou o processo de demarcação para regularização das 630 famílias nas 15 colônias do município.

A reunião com os produtores se deu para apresentar a empresa que vai fazer o georreferenciamento, demarcação, planta, Cadastro Ambiental Rural (CAR), e memorial descritivo com as coordenadas dos lotes. São quase quatro mil títulos entregues em dois anos pelo Governo do Estado a esses colonos.

O secretário da Seagri, Zeca Ramos da Silva, destacou que esta é a liberdade que o produtor precisa para empreender. “Estamos agindo em todas as frentes. Nós vamos fazer a maior regularização fundiária que o Governo do Estado teve. Todas as colônias estaduais que são comodato terão titulação. É um programa do governador Fábio Mitidieri, uma iniciativa da Seagri, mas temos outros parceiros. E a gente está aqui com esse compromisso de titular as colônias”, anunciou, estipulando que a parte técnica realizada pela Emdagro, ocorra em até quatro meses em Canindé.

Agricultor assentado na Colônia Agrícola Valmir Mota há 13 anos, José Valério Santos considerou importantíssima a ação, dando estrutura às famílias assentadas para desenvolver suas atividades no campo. “A posse da terra é importante, é um fator ainda limitante para o desenvolvimento de algumas atividades agrícolas, inclusive no tocante à obtenção de crédito. O que foi anunciado hoje é mais um passo para o desenvolvimento sustentável e uma garantia real aos assentados. O título concretiza a luta pela terra. Essa é uma conquista que a gente vem almejando há muitos anos”, exaltou.

Para o diretor-presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos, os colonos terão a garantia da autonomia da sua terra: “Essa é uma ação de alto impacto social. O estado de Sergipe possui hoje 70 colônias agrícolas, sendo 15 delas em Canindé de São Francisco. Por isso escolhemos o município para ser o projeto-piloto dessa iniciativa. A população rural terá a segurança jurídica, e benefícios como a segurança e a valorização da sua terra, e direitos sociais da Previdência como aposentadoria rural e auxílio maternidade”.

