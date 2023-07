Governo estende a programação da Vila do Forró durante o mês de julho

O anúncio foi feito ppr Fábio Mitidieri no encerramento do Arraiá do Povo

O Arraiá do Povo, festejo junino realizado pelo Governo de Sergipe ao longo dos últimos 31 dias, teve o seu último dia de programação, neste sábado, 1º de julho, marcado pela presença de milhares de forrozeiros e do governador do estado, Fábio Mitidieri, que, além de participar de mais uma noite de festividade, enriquecida pela cultura, tradição e valorização dos artistas locais, fez o anúncio aos sergipanos e visitantes da prorrogação, por mais um mês, da Vila do Forró.

Em seu discurso, o governador informou que a cidade cenográfica, que tem atraído tantos turistas e público do próprio estado, permanecerá aberta durante todo o mês de julho, oferecendo uma programação cultural e artística, de terça a domingo, das 17h às 23h, voltada à celebração da arte e do talento dos artistas sergipanos, uma forma de oferecer ainda mais diversão, cultura e sergipanidade em um ambiente seguro para toda a família.

Com essa decisão, o Governo do Estado reafirma seu compromisso em preservar e valorizar a cultura, a arte, a história e a identidade sergipana, transformando a Vila do Forró em um ponto de referência para aqueles que desejam vivenciar uma experiência única e acolhedora da autêntica cultura nordestina.

No encerramento do Arraiá do Povo, o governador Fábio fez questão de compartilhar sua empolgação ao anunciar a continuidade das festividades na Vila do Forró ao longo do mês de julho. De acordo com ele, essa iniciativa estratégica tem como objetivo impulsionar o turismo e movimentar a economia sergipana durante o período de férias escolares, especialmente entre os moradores da capital e os visitantes do interior do estado. Além disso, a extensão da programação cultural proporciona aos turistas uma opção adicional de entretenimento e imersão na cultura sergipana no decorrer das próximas quatro semanas.

Turismo impulsionado

“A realização do Arraiá do Povo resultou em benefícios concretos para a economia local. Não foi somente um festejo, mas também um investimento que gerou empregos e renda aos sergipanos. É por isso que, durante todo o mês de julho, a Vila do Forró seguirá impulsionando, ainda mais, a economia, ao proporcionar alegria e uma imersão cultural, não apenas para nossa população, mas também para os turistas, que poderão desfrutar das nossas belezas e tradições. As famílias poderão aproveitar a beleza do Barracão Cultural, do artesanato, da igrejinha e do Coreto da Marluce. Essa atmosfera encantadora permanecerá ao longo do mês, trazendo frutos contínuos”, disse Fábio, ao agradecer a todos que fizeram parte da concretização do Arraiá do Povo, especialmente os sergipanos.

“Gostaria de expressar minha gratidão a todos que estiveram presentes no Arraiá do Povo. Muitas pessoas trabalharam arduamente para que esse evento se tornasse realidade, mas nada disso seria possível sem a energia e o calor humano de vocês, que vieram desfrutar e prestigiar essa celebração que resgata nossa tradição e o orgulho de sermos o país do forró. Agradeço a cada um de vocês por tornarem essa festa grandiosa possível”, celebrou Fábio.

Mitidieri também fez um balanço positivo dos primeiros 30 dias do Arraiá do Povo, destacando os impactos positivos para o comércio local. “Todos têm motivos para comemorar. O emprego e a renda foram impulsionados, e estamos confiantes de que os números oficiais que serão divulgados à imprensa reforçarão esse sucesso. Geramos empregos, renda, alegria, diversão e emoção”, comemorou, ao ressaltar, ainda, a importância de transformar a promoção do Arraiá do Povo em uma política pública contínua.

“Pretendemos continuar divulgando Sergipe como o país do forró por todo Brasil, atraindo cada vez mais turistas e mostrando as belezas e cultura do nosso estado. A festa veio para ficar, e faremos melhorias constantes. Ampliaremos a área do evento, pois o sucesso foi tão grande que o espaço atual se tornou pequeno. Vamos buscar proporcionar uma experiência cada vez melhor, pois estamos empenhados em promover momentos inesquecíveis”, frisou Fábio.

Imersão cultural

Ao visitar a Vila do Forró em julho, os entusiastas da cultura local e os turistas poderão desfrutar de uma variedade de atrações musicais, como os trios de forró, que se apresentarão no Coreto da Marluce. O Barracão Cultural também continuará a promover apresentações vibrantes de bandas, grupos folclóricos e quadrilhas juninas, seguindo a tradição do mês de junho. Não poderia faltar o tão esperado Arraiá Mirim, um evento especialmente projetado para o público infantil, que acontecerá nos finais de semana no Barracão Cultural, com uma programação lúdica e divertida.

Todas as atrações culturais e artísticas, tanto para adultos quanto para crianças, serão exclusivamente sergipanas. Essa valorização dos talentos locais tem como objetivo não apenas enaltecer os artistas do estado, mas também impulsionar a economia da cultura e das artes em Sergipe, gerando mais oportunidades e renda para esse setor tão importante.

E não é só isso. As charmosas casinhas que compõem a cidade cenográfica também permanecerão abertas ao público. Assim, os visitantes poderão explorar a encantadora Capelinha, conferir os espaços com exposição e venda de produtos do artesanato sergipano, além de se deliciar com as irresistíveis opções de comidas típicas.

Sucesso

Com mais de 30 dias de festejos, o Arraiá do Povo se estabeleceu como uma das festas mais aguardadas no Calendário de Eventos do Estado. Na capital, a celebração se desdobrou em cinco pontos diferentes, incluindo a Orla da Atalaia, a Rua São João, o Gonzagão, o Centro de Criatividade e o 18 do Forte. Ao todo, foram mais de 250 atrações, que embalaram os corações presentes, com destaque para 140 apresentações de artistas sergipanos, 40 atrações nacionais, 60 animadas apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios de forró.

Arraiá do Povo e Verão Sergipe 2024

Com grande entusiasmo, o governador também anunciou a próxima edição do Arraiá do Povo para 1º de julho de 2024. “Ano que vem, teremos um encontro marcado novamente. Marquem em seus calendários, pois teremos 30 dias de celebração no país do forró. Se este ano foi memorável, acreditem, o próximo será ainda mais grandioso, pois estamos determinados a fazer a diferença para cada um de vocês”.

Ele também aproveitou para anunciar que, no próximo ano, em janeiro, trará de volta o aguardado Verão Sergipe, evento criado pelo Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer o turismo, promover a cultura e a prática esportiva no litoral sergipano, gerando emprego e renda em todo Estado.

Foto: Arthur Soares