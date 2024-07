Governo fará inauguração da reforma do Estádio Etelvino Mendonça

O governador do Estado, Fábio Mitidieri, e a secretária de Estado do Esporte e Lazer (Seel), Mariana Dantas, convidam para o evento de inauguração das obras de reforma do Estádio Etelvino Mendonça, o Mendonção, localizado no município de Itabaiana, no agreste do estado. O evento acontecerá na próxima terça-feira, 30, às 9 horas.

Com um investimento de R$ 3.665.673,97, a obra no Mendonção contemplou uma ampla reforma, com instalação de sistema de irrigação e drenagem e reforma das arquibancadas, além substituição do alambrado e pintura de todo estádio.

A reforma do Estádio Etelvino Mendonça incluiu também mais de 12 mil metros quadrados de grama do tipo ‘Celebration’, a mesma existente na Arena Batistão, em Aracaju, e que atende às especificações do padrão Fifa. É a grama com a maior resistência do mercado, de recuperação rápida aos pisoteios e de excelente superfície para jogos esportivos. Os serviços de demarcação de campo, instalação dos bancos de reserva, também padrão Fifa, a fixação das traves e redes e de novos refletores também foram executados na 1ª etapa da reforma do estádio.

Os trabalhos foram realizados pela Firma MJD Construções e Serviços Ltda, do município de Campo do Brito, e fiscalizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop). Foram investidos R$ 3.665.673,97. A meta principal é dotar o estádio de infraestrutura moderna e condições de alto nível, para beneficiar não apenas o esporte local, mas também atrair eventos de destaque para a região.

No ato da entrega da 1ª etapa será anunciado o que será feito na 2ª etapa, que terá um investimento inicial de R$ 1.630.862,27, já garantido via convênio federal.