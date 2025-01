O Governo Federal reconheceu a Situação de Emergência de Capela

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, reconhece a Situação de Emergência no município de Capela e publica esta decisão por meio do Decreto de nº 065, de 16 de janeiro do corrente ano.

O reconhecimento acontece após o preenchimento das áreas descritas no Formulário de Informações de Desastre – FIDE no S2iD (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres) do Governo Federal, pela Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec). Nesse formulário, foram relatadas informações relacionadas aos danos e prejuízos decorrentes do evento ocorrido no município do leste sergipano com as chuvas intensas do domingo, dia 12 de janeiro.

Agora, a Defesa Civil estadual e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE) passam a alinhar ações que resultem na elaboração de projeto de reconstrução da rodovia.

“Já temos a homologação pelo Governo do Estado e, com o reconhecimento do Governo Federal, vamos trabalhar na elaboração do projeto para execução da obra de recuperação do trecho da rodovia, e, posteriormente, pleitear a liberação de recursos ao MIDR”, informa o superintendente da Defesa Civil, tenente-coronel Luciano Queiroz.

Foto: Ascom Sedurbi