Governo finaliza ajustes para liberação de gás natural à indústria em Estância

Com a nova conexão, companhia reforça compromisso com o desenvolvimento industrial de Sergipe e a expansão do uso do gás natural canalizado

O Governo do Estado, por meio da Sergipe Gás S/A (Sergas) está concluindo os últimos ajustes para a liberação do fornecimento de gás natural canalizado à indústria Radiante, localizada no município de Estância, centro sul do estado. Na última sexta-feira, 17, técnicos da Companhia estiveram na Estação de Regulagem e Pressão (ERP) da unidade, realizando as verificações finais antes do início da operação.

Para viabilizar o atendimento à nova unidade industrial, a Sergas realizou a expansão de aproximadamente um quilômetro de sua rede de gasodutos. A obra reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico e industrial de Sergipe, levando energia limpa, segura e eficiente a novos empreendimentos.

“O gás natural será utilizado como combustível no processo de produção de sabão em pó, consolidando mais um marco na parceria entre a Sergas e as indústrias sergipanas. Esse é um compromisso do governador Fábio Mitidieri, que vem atuando para a ampliação do uso do gás natural no Estado”, destacou o diretor presidente da Sergas, Alan Lemos.

Com a chegada do gás natural à nova unidade da empresa, a Sergas reafirma sua missão de impulsionar o crescimento do setor produtivo sergipano, ampliando a presença do combustível em todas as regiões do estado. A expansão da rede demonstra que investir em gás natural é investir no futuro sustentável e competitivo de Sergipe.

Histórico

Fundada em 1991, a Radiante vem ampliando seu portfólio ao longo dos anos, com atuação nos segmentos de higiene, tratamento de resíduos, limpeza e velas. Além da matriz sediada em Lagarto, a empresa está expandindo suas operações com a implantação de uma nova fábrica no Distrito Industrial de Estância, onde contará com o fornecimento contínuo de gás natural canalizado pela Sergas, disponível 24 horas por dia.

Por Assessoria – Foto: Laura Brito