RASGADINHO ABRE NESTE SÁBADO O CARNAVAL 2025 NA CAPITAL SERGIPANA; CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Entre os dias 1º e 4 de março de 2025, o Rasgadinho, tradicional bloquinho de rua, reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial de Sergipe, tomará as ruas dos bairros em Suíça, Cirurgia e Getúlio Vargas, em Aracaju.

O evento, que já faz parte do calendário carnavalesco da cidade, conta com o apoio fundamental do Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e do Banese Card, que assegura a contratação de grandes atrações e muita alegria para a folia momesca.

O bloco, que foi fundado em 1962 por seu Leopoldo e Almari, é uma das maiores manifestações culturais do Carnaval em Sergipe. Com mais de 60 anos de história, o Rasgadinho teve uma pausa na década de 1980 após ter marcado várias gerações pelos bairros em que leva ser percurso e ressurgiu em 2003, após incentivo de amigos.

De acordo com o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o investimento visa, além de fortalecer a tradição do bloco, impulsionar a economia local. “O Rasgadinho é um elo cultural que conecta diferentes gerações, proporcionando um legado duradouro nas memórias de todos que participam da festividade, então é muito importante que a gente atue na manutenção desse evento, que não só fortalece a nossa cultura, da nossa capital, do nosso estado, mas, também, movimenta a economia, permite que as pessoas gerem renda. É, também, uma oportunidade para o turista que vem à procura de descanso, de conhecer uma festa leve e tranquila”, conclui.

Percurso

O trajeto do cortejo do Rasgadinho tem concentração na avenida Pedro Calazans, seguindo pelas ruas Estância e Gararu. Em seguida, acessa a avenida Edézio Vieira de Melo, avenida Hermes Fontes e finaliza na Praça da Bandeira. Já o circuito de Palcos se concentra na avenida Pedro Calazans e Praça da Bandeira.

Programação

Sábado (01/03)

Cortejos:

15h30 – Geração do Frevo

16h – Filhos da Bahia

16h15 – Dan Chicleteiro

16h30 – Sergynho Pimenta

Trio Coração da Cidade:

17h – Banda Estação da Luz

19h – Xica A Banda

21h – Matheus Silva

23h – Pedro Lua

Trio Forró e Arrocha

19h – Larissa Costa

21h – Jailson do Acordeon

23h – Tatah Santana

Domingo (02/03)

Cortejos:

15h30 – Geração do Frevo

16h – Nane Lessa

16h15 – Val Valverde

16h30 – Vina Calmon

Trio Coração da Cidade:

17 – Cid Natureza

19h – Maraisa

21h – Gugu Brasil

23h – Antônio Rogério e Chico Queiroga

Trio Forró e Arrocha:

19h – Luiz Ferraz

21h – Franquinho Vaqueiro

23h – Vanessa Porto

Segunda-feira (03/03)

Cortejos:

15h30 – Geração do Frevo

16h – Maysa Reis

16h15 – Batukada

16h30 – Ygor Ranieri

Trio Coração da Cidade:

17h – Banda Os3

19h – Art Mania

21h – Márcia Freire

23h – Jorge Bahia

Trio Forró e Arrocha:

19h – Somos Loucos

21h – Douglas Gavião

23h – Gardênia Mel

Terça-feira (04/03)

Cortejos:

15h30 – Geração do Frevo

16h – Toda Boa

16h15 – Robert Pankadão

16h30 – Sandro Carrara

Trio Coração da Cidade:

17h – Bia Moura (Matinê)

19h – Ninha

21h – Samba Lê

23h – Sambakana

Trio Forró e Arrocha:

19h – Zueirões Do Forró

21h – Danielzinho Jr

23h – Juninho Menezes

