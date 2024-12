Governo fortalece turismo de Sergipe com inúmeras ações em 2024

Com as ações desenvolvidas pelo governo, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH/SE), Sergipe está fortalecendo ainda mais o turismo no estado. Em 2024, no segundo ano da gestão Fábio Mitidieri, o ‘país do forró’ esteve presente em mais de 40 eventos do setor pelo Brasil, divulgando as belezas do estado e impactando cerca de 180 mil agentes de viagens e profissionais do turismo. Nesse mesmo período, foram mais de 400 mil desembarques no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. O destaque vai para o período dos festejos juninos, quando Sergipe recebeu mais de 162 mil turistas no Arraiá do Povo e na Vila do Forró, na Orla da Atalaia.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explica que, além do apoio a grandes eventos realizados na capital, Aracaju, houve participação de destaque em importantes feiras em vários estados, tendo as parcerias da ABIH/SE e do Instituto Banese, que foi responsável por projetar os estandes que impressionaram os visitantes ao longo do ano, atraindo mais turistas para o estado.

“De janeiro a dezembro deste ano, foram incontáveis as ações promovidas pelo governo, por meio da Setur, para que Sergipe se destacasse na prateleira das principais agências de viagens. Queremos que as pessoas conheçam nossa versatilidade como um destino atrativo não somente pelo turismo de lazer, mas, também, por ser estratégico para a realização de eventos, inclusive de grande porte, que possam atrair o maior número de turistas”, avalia o secretário.

Parcerias

A parceria entre a Setur e a ABIH/SE em 2023 se mostrou bastante exitosa. Por isso, a gestão estadual renovou contrato para os anos de 2024 e 2025. Com isso, o montante de recursos a serem disponibilizados será no valor de R$ 7 milhões. A parceria se refere à mútua colaboração técnica, visando a esforços entre as partes envolvidas para a execução do Projeto de Promoção Viva Sergipe.

Além disso, parcerias com importantes agências de turismo em nível nacional, como a Operadora Frt, Azul Viagens e Operadora CVC, também têm sido bastante positivas. Além da participação em eventos, feiras e capacitações, foram realizadas ações de mídia compartilhada entre a Setur, a ABIH/SE e essas empresas, com impulsionamento de publicações para venda ao consumidor final, banners digitais em site e vitrine de lojas, e-mail marketing, entre outras ações.

Melhorando a malha aérea

Para atrair mais turistas, a Setur se empenhou ainda mais para melhorar a malha aérea no Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria. A pasta fez tratativas com a Gol Linhas Aéreas para retomar voos Aracaju-Salvador, o que aconteceu em julho deste ano. Houve, ainda, ampliação da malha aérea, por meio de um novo voo operado pela Azul Linhas Aéreas, também entre as capitais sergipana e baiana.

Outras tratativas possibilitaram que o Aeroporto de Aracaju disponibilizasse voos diretos entre Aracaju e Campina Grande (PB) durante os meses de junho e julho. Na época, em parceria com a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), a Setur deu as boas-vindas ao som de muito forró aos turistas vindos nesse voo direto.

A parceria com a Azul Viagens, por sua vez, possibilitou o aumento no número de voos para a capital sergipana na alta temporada, entre os meses de dezembro deste ano e janeiro de 2025. São dois voos com origem em Confins (MG) e um vindo de Congonhas (SP), que resultarão em 7 mil assentos nesse período.

Captando eventos e recursos

A Setur, em parceria com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), captou um dos mais importantes eventos corporativos do Brasil: o 26º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor), realizado em Aracaju. Com a participação de mais de 1.500 profissionais do país e do exterior, o evento aconteceu no Centro de Convenções AM Malls – Sergipe, onde ocorreram, simultaneamente, a 49ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPv) e a 5ª Feira de Exposições (ExpoEnacor).

A pasta também captou mais um evento corporativo visando fomentar o turismo no estado. Tratou-se do 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, também no AM Malls. Promovido pela Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (Abipem), o congresso teve mais de 1.100 inscritos.

A captação de recursos para o turismo também faz parte das ações do Governo de Sergipe. Em junho, a gestão estadual anunciou investimentos da ordem de R$ 20 milhões oriundos do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, via Banese. Logo de imediato, foram disponibilizados para o segundo semestre deste ano R$ 8,2 milhões a partir do Termo Aditivo ao Contrato 07/2022.

É importante ressaltar que os recursos do Fungetur são mais um avanço na política de desenvolvimento do turismo no estado. Até o ano passado, eram somente R$ 2 milhões e, em 2024, saltou para R$ 20 milhões, um valor expressivo que demonstra que a gestão estadual trabalha no sentido de oportunizar mais emprego e mais renda para os sergipanos por meio do turismo.

Promovendo o destino

O destino Sergipe ficou em evidência em diversas feiras e eventos pelo país, a exemplo do IX Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União, em Brasília (DF); Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR); Salão do Turismo: “Conheça o Brasil”, no Rio de Janeiro; 2ª Travel Next BH, em Belo Horizonte (MG); 10ª B2Meet Frt, convenção da Operadora Frt, em Maceió (AL); 26ª Feira de Turismo Avirrp, em Ribeirão Preto (SP); e BNT Mercosul 2024, em Balneário Camboriú (SC).

E mais: Sergipe foi destaque na 51ª edição da Abav Expo, maior evento de turismo da América Latina, que, este ano, foi realizado em Brasília (DF). A exposição recebeu cerca de 30 mil visitantes, uma média de 10 mil por dia, entre agentes de viagens e outros profissionais do turismo. Outras participações importantes foram no 7º Encontro de Negócios NewIt, no Rio de Janeiro (RJ), e na World Travel Market (WTM) Latin America, em São Paulo.

Em parceria com a operadora de viagens Frt, Sergipe participou da Unav Awards 2024, premiação anual da União Nacional das Agências de Viagens, que aconteceu em São Paulo, e da 36ª Feira Internacional de Turismo (Festuris), maior evento de negócios turísticos das Américas, realizado em Gramado (RS).

Capacitando profissionais

Vale destacar, ainda, as inúmeras capacitações com o objetivo promover o destino. Sergipe participou da Convenção de Vendas CVC 2024, em Gramado (RS), que contou com a participação de mais de 800 profissionais da área de turismo. Outra ação foi no ‘Agente Tá On’, da Azul Viagens, no Centro de Eventos São Luís, em São Paulo (SP), com mais de 700 agentes de viagens. Além disso, houve a participação em dois eventos simultâneos: Feira de Negócios Turísticos Ugart, em Porto Alegre (RS), e Workshop Masterop Travel, em Maceió (AL), com um total de 3 mil agentes de viagens e profissionais do turismo sendo capacitados.

Sergipe marcou presença, também, na ação ‘São João do Nordeste é Azul’, da Azul Viagens, em Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Goiânia (GO). Cerca de 400 agentes de viagens foram capacitados. E mais: a equipe da Setur realizou capacitações sobre o destino Sergipe e os festejos juninos na Vila do Forró para agentes de viagens em São Paulo, capital, em que foram capacitados 30 profissionais da Operadora Frt. E, em Belo Horizonte (MG), aconteceu uma nova capacitação para cerca de 40 agentes de viagens, também parceiros dessa operadora.

E não para por aí. Sergipe marcou presença no ‘Campinas Tá On’, promovido pela operadora Azul Viagens, em Campinas (SP), e participou do roadshow ‘O São João do Nordeste é Azul’, promovido pela Azul Viagens em quatro cidades: Campinas (SP); Belo Horizonte (MG); Goiânia (GO) e Uberlândia (MG). Além disso, a Setur realizou um roadshow na Bahia, onde cerca de 170 agentes de viagens de Salvador e da Região Metropolitana da Grande Salvador foram capacitados sobre os festejos juninos 2024 e também sobre os atrativos turísticos do destino Sergipe.

A realização de famtours (visitas de familiarização do destino) também é uma ação utilizada pela Setur para a promoção do destino Sergipe. Só este ano, diversos foram realizados, como a vinda de dez agentes de viagens de Belo Horizonte (MG), trazidos pela Operadora Cativa. Em mais quatro famtours, agentes de viagens parceiros das operadoras Frt, Cativa e Hotel DO, oriundos de Irati e União da Vitória, ambas no Paraná, Porto União (SC), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e dos estados do Ceará, Bahia e Goiás, e do Distrito Federal, puderam experienciar as potencialidades do destino Sergipe.

Também teve a vinda de oito influenciadores digitais nacionais, uma ação de marketing da Setur em parceria com a ABIH/SE e com o apoio de fornecedores do trade turístico sergipano. Eles fizeram uma imersão turística pelo estado, visitando diversos lugares para divulgar o destino Sergipe nas redes sociais deles, que detêm milhares de seguidores.

A mais recente ação nesse sentido foi a parceria com a TV Aratu Bahia, afiliada do SBT, que trouxe os influenciadores Ticiane Bicelli e Betto Jr para o estado, a fim de conhecerem os principais roteiros sergipanos durante 14 dias. Os registros dessa viagem serão apresentados no programa especial ‘Na Estrada do Verão – Missão Sergipe’, que irá ao ar nos dias 4 e 11 de janeiro do próximo ano, a partir do meio-dia.

Foto arquivo Setur