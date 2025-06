Governo inicia entrega de cartões programa Mão Amiga Cana-de-Açúcar

O São Pedro está garantido para os trabalhadores rurais que atuam no corte da cana-de-açúcar. Nesta quarta-feira (25), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seasic), deu início à entrega dos cartões do programa Mão Amiga Cana-de-Açúcar.

A ação contemplou, inicialmente, os municípios de Capela e Laranjeiras, com a entrega presencial de 84 cartões a novos beneficiários.

Executado pela Seasic, o programa tem como objetivo assegurar apoio financeiro a trabalhadores do campo durante o período da entressafra, promovendo segurança alimentar e contribuindo para o fortalecimento da economia rural sergipana. Esta edição marca a primeira experiência após a adoção do processo de inscrições totalmente online, realizado por meio de plataforma própria do programa.

“É com muita alegria e satisfação que iniciamos o pagamento nos festejos juninos, que têm forte relação com a população do campo. O ‘Mão Amiga’ é uma política pública essencial que fornece apoio financeiro aos trabalhadores do corte da cana. A iniciativa garante mais estabilidade para essas famílias e impulsiona a economia rural sergipana, especialmente neste período”, destacou a secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri.

Durante a ação em Capela, a diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Seasic, Sabrina Oliveira, reforçou a importância das contrapartidas exigidas aos beneficiários, como a participação em atividades socioeducativas. “O ‘Mão Amiga’ concede um auxílio de R$ 250 durante quatro meses, totalizando R$ 1.000 por ciclo. A palestra obrigatória, como contrapartida, geralmente ocorre antes da quarta parcela. Sabemos o quanto esse valor é significativo para essas famílias, por isso, incentivamos a presença de todos nas atividades”, ressaltou.

Parceria e impacto social

Reconhecido como uma das principais ações de inclusão produtiva do Governo de Sergipe, o ‘Mão Amiga Cana-de-Açúcar’ conta com o apoio de sindicatos de trabalhadores rurais para facilitar o diálogo com os beneficiários. A parceria contribui para garantir o acesso à informação e o fortalecimento do vínculo entre o poder público e os trabalhadores do campo. “Reconhecemos a importância do programa, especialmente nesse momento da entressafra, quando o trabalhador mais precisa de apoio financeiro. Parabenizamos o governo por esse instrumento social, que tem feito toda a diferença na vida de tantos cortadores de cana”, afirmou a representante do sindicato local, Maria dos Prazeres Santana.

Em Capela, dona Maria José da Silva, moradora do povoado Saúde, compareceu cedo ao Centro de Excelência Edélzio Vieira de Melo para receber seu cartão. No local, ela foi atendida por um representante do Banco do Estado de Sergipe (Banese) que faz a conferência dos documentos, explica sobre atendimento bancário da agência do município e entrega o cartão físico para recebimento do benefício. “Estava ansiosa. Esse dinheirinho será uma grande ajuda para pagar água, luz e fazer compras no mercadinho, pois estou sem trabalhar. Chegou na hora certa”, relatou.

Já em Laranjeiras, o beneficiário Davi Silva reforçou a relevância do auxílio diante das dificuldades enfrentadas no campo. “Hoje pago aluguel e não tenho uma renda fixa. Esse apoio chegou em boa hora e vai fazer uma grande diferença na minha vida”, declarou.

Os beneficiários que não comparecerem ao encontro, podem se dirigir até a agência do Banco Banese para receber o cartão do Programa Mão Amiga.

Foto: Ascom/Seasic