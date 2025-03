Governo inícia obras de implantação de 25 quilômetros de tubulação de água no centro-sul

Em cumprimento de agenda em Lagarto desde a manhã desta quarta-feira, 19, após a entrega da reforma do Centro de Excelência Professor José Cláudio Monteiro e o lançamento do programa ‘GO Sergipe’, no período da tarde, o governador Fábio Mitidieri segue para o Povoado Tanque, onde, ao lado do presidente da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Luciano Goes, e do diretor-geral da Iguá Sergipe, Fernando Vieira, acompanhará o início das obras de implantação de 25 quilômetros de tubulação. A obra promete melhorar o abastecimento de água nos municípios de Lagarto e Riachão do Dantas, no centro-sul sergipano, beneficiando mais de 20 mil habitantes da região.

Esta é a terceira obra desde o início da fase de operação assistida da Iguá Sergipe, que se soma ao cronograma de obras emergenciais para melhorar o abastecimento de água no interior sergipano. Além deste, já foram iniciados serviços em Poço Redondo, em 17 de fevereiro, e Porto da Folha, na última terça-feira, 18. Ainda este mês, a companhia iniciará execução do projeto entre Itabaiana e Moita Bonita.

Todas as obras têm previsão de finalização para o segundo semestre de 2025 e, juntas, devem proporcionar mais qualidade de vida para mais de 70 mil sergipanos.

foto ilustração