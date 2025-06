GOVERNO INICIA PAGAMENTOS DO MÃO AMIGA CANA-DE-AÇÚCAR E REFORÇA APOIO AOS TRABALHADORES DO CAMPO

O Governo de Sergipe iniciou, nesta segunda-feira, 30, o pagamento do Programa Mão Amiga Cana-de-Açúcar, iniciativa da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) que garante apoio financeiro a trabalhadores rurais durante o período da entressafra da cana.

Com o auxílio de R$ 250 mensais por quatro meses, a ação busca assegurar segurança alimentar às famílias e movimentar a economia rural, em um período de menor atividade no campo. Atualmente, cerca de 1810 beneficiários são contemplados pelo programa. Este ano, o programa passou a contar com uma plataforma digital própria para as inscrições, tornando o processo mais acessível e eficiente.

A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, celebrou o início dos pagamentos, justamente no mês das festas juninas. “É um momento especial para muitas famílias do campo. Garantir esse apoio financeiro durante a entressafra é mais do que necessário: é uma forma de respeitar e proteger quem sustenta parte significativa da economia rural do nosso estado”, afirma.

A coordenadora do programa, Michele Amorim, também destacou os avanços da nova etapa. “Com o novo sistema, conseguimos tornar o processo mais acessível e organizado, garantindo que o benefício chegue a quem realmente precisa. O impacto social do programa é concreto e crescente, e seguimos aprimorando cada etapa”, frisa.

Além do auxílio financeiro, o Mão Amiga exige a participação em atividades socioeducativas, que funcionam como contrapartida e ferramenta de fortalecimento de vínculos com as políticas públicas.

Foto: Ascom/Seasic