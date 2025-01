Governo inicia recuperação da ponte que liga Tobias Barreto à Bahia

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), iniciou nesta terça-feira, 7, os trabalhos de recuperação da ponte que liga os municípios de Tobias Barreto, em Sergipe, e Itapicuru, na Bahia. A estrutura precisou passar por escoramento para garantir a segurança durante as obras, e após ter sido interditada anteriormente, está recebendo reparos para ter o tráfego liberado novamente.

A previsão é de que os trabalhos de recuperação da ponte sejam concluídos em 180 dias. Até lá, é fundamental que os motoristas e pedestres evitem passar pelo local. O DER/SE destaca que foi executado um desvio próximo à ponte (aproximadamente 400m de distância) para que seja realizada a passagem de pedestres, ciclistas, motociclistas e carros de passeio. O órgão reforça a importância de respeitar a interdição durante o período de obras, a fim de garantir a segurança de todos os usuários da via até que a ponte esteja totalmente recuperada e liberada para o tráfego.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, destacou a importância da recuperação da ponte. “Esta é uma obra de extrema importância e visa garantir a integridade da estrutura. A intervenção irá proporcionar melhores condições de tráfego para os motoristas que utilizam essa via diariamente, bem como garantir a mobilidade e segurança dos moradores da região”, enfatizou.

Além disso, o diretor-presidente ressaltou que os trabalhos serão realizados de forma ágil e eficiente, com o objetivo de minimizar os transtornos para os moradores da região e usuários da ponte. A obra contará com a supervisão de engenheiros experientes e será feita com materiais de qualidade, visando garantir a durabilidade e segurança da nova estrutura.

AAN – Foto: Ascom DER