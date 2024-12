Governo inicia revitalização de sinalização em Canindé

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), está realizando o processo de revitalização na sinalização viária da sede do município de Canindé de São Francisco. O processo inclui a recuperação da sinalização viária horizontal e vertical, dispositivos de segurança (defensas metálicas) e de controle e fiscalização de velocidades, em um trecho de cerca de 4,5 km. Os investimentos são de aproximadamente R$ 350 mil.

Esta ação faz parte do compromisso da gestão estadual com a segurança viária e a qualidade das rodovias de Sergipe, para garantir a segurança dos usuários que trafegam pela região e melhorar a fluidez do tráfego. As defensas metálicas são dispositivos de segurança instalados ao longo das rodovias para proteger os usuários em caso de acidentes. Já as melhorias nos dispositivos eletrônicos de controle e fiscalização de velocidades ajudam a garantir o cumprimento das normas de trânsito.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressaltou a necessidade do trabalho, ao destacar que tais medidas são essenciais para garantir a segurança dos usuários das rodovias e contribuir para a redução de acidentes. “A sinalização adequada e bem conservada é fundamental para orientar os motoristas, alertar sobre possíveis perigos na estrada e garantir uma circulação mais segura e organizada. Além disso, a recuperação de defensas metálicas e outros dispositivos de segurança protege os usuários em casos de acidentes, minimizando danos e garantindo a integridade física dos envolvidos”, enfatizou.

Além destes, os dispositivos eletrônicos de controle e fiscalização de velocidades também têm bastante importância. Foi o que apontou o gerente de trânsito do DER/SE, Geraldo Motta. “Esses dispositivos são essenciais para coibir o excesso de velocidade e garantir o cumprimento das normas de trânsito, contribuindo para a segurança de todos que utilizam a via. Tais medidas fazem parte de um trabalho contínuo do DER/SE, visando sempre à melhoria das condições das rodovias estaduais e à segurança dos usuários”, disse ele.

A previsão é de que as obras sejam concluídas na próxima semana, proporcionando uma melhor infraestrutura viária para a população de Canindé do São Francisco e região.

Foto: Ascom DER