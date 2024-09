Governo investe em melhorias e adquire equipamentos para o Huse

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem investido em melhorias constantes no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), garantindo um atendimento cada vez mais humanizado e ampliando a assistência da unidade hospitalar. Entre os avanços, nesta segunda-feira, 16, a unidade hospitalar recebeu macas hidráulicas e fixas, além de poltronas que serão destinadas aos Eixos Críticos e de Observação Clínica e Cirúrgica no Pronto-Socorro.

Além de modernizar o Huse, os novos equipamentos e materiais irão contribuir para proporcionar um cuidado ainda maior aos pacientes, com melhorias na acomodação e um ambiente ainda mais acolhedor. No total, serão entregues quase 700 itens, entre equipamentos e mobiliários.

Em visita ao Huse, o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou a importância dos investimentos na unidade hospitalar. “Apresentamos o novo superintendente do Huse, Roberto Gurgel e, neste mesmo dia, estamos recebendo materiais hospitalares adquiridos pela Secretaria de Estado da Saúde que beneficiarão o equipamento de saúde. São quase 700 itens, entre poltronas, macas e camas hospitalares, o que trará mais dignidade, conforto e qualidade de atendimento aos sergipanos e sergipanas”, salientou o secretário.

O diretor Operacional da SES, Waltenis Braga Júnior, também ressaltou a melhoria dos atendimentos a partir das novas aquisições. “Sabemos da grandiosidade da unidade hospitalar. Esses investimentos fazem com que a nossa população tenha uma assistência ainda mais qualificada, uma melhor acolhida e uma humanização ainda maior. São materiais de última geração para promover um maior conforto enquanto os pacientes estão em recuperação da saúde”, comentou.

Novo superintendente

No último dia 13, o governador Fábio Mitidieri anunciou a mudança na direção do Huse e, a partir desta segunda-feira, 16, o médico Roberto Gurgel assume a superintendência do hospital. “É uma satisfação enorme e uma grata surpresa, ao assumir hoje a superintendência do Huse, encontrar a unidade hospitalar sendo abastecida com esses equipamentos que facilitarão o atendimento dos pacientes. Agradeço à secretaria por essa iniciativa que vai fornecer uma grande qualidade no atendimento do Huse”, enfatizou Roberto Gurgel.

Graduado pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) em 1984, Roberto Gurgel possui sólida carreira na área médica. Completou residência em Cirurgia Geral no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e em Cirurgia Oncológica, no Instituto Nacional do Câncer (Inca), também na capital fluminense. Com títulos de especialista em Cirurgia Geral e Oncológica, Gurgel atuou como chefe do Serviço de Cirurgia Oncológica do Huse de 1997 a 2005 e foi diretor-geral do hospital entre 1995 e 2000. Além de suas funções no Huse, Dr. Roberto também se destaca como professor de Cirurgia na Universidade Tiradentes (Unit) desde 2004. Possui ampla experiência em gestão hospitalar, sendo graduado em MBA em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), além de ser membro da European Society of Surgical Oncology.

Foto: Mário Sousa