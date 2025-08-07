Governo investe em melhorias para escolas estaduais de Poço Redondo

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), está promovendo ações em todas as unidades escolares da rede estadual localizadas no município de Poço Redondo. Ao todo, seis escolas estão sendo contempladas com obras de climatização, reformas estruturais, construção de quadras esportivas e outros investimentos, que, juntos, somam R$ 2.538.649,92 voltados à melhoria do ambiente escolar e ao fortalecimento da aprendizagem.

As obras integram um plano estratégico de valorização da escola pública, que tem transformado os espaços escolares em ambientes mais dignos, modernos e acolhedores para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

“Nosso compromisso com a educação vai além da sala de aula. Estamos trabalhando para garantir estrutura, conforto e condições reais de permanência e aprendizagem. Em Poço Redondo, cada uma das seis escolas da rede estadual está recebendo investimentos que refletem o nosso compromisso com o desenvolvimento humano e social da região. É a educação chegando com dignidade e qualidade em todos os cantos de Sergipe”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

No Colégio Estadual Professor José Aribaldo de Campos Lima, localizado no Conjunto Habitacional Augusto Franco, estão em execução ações de climatização com aumento da carga elétrica e instalação de 14 aparelhos de ar-condicionado, somando um investimento de R$ 232.674,02. A escola também será beneficiada com a construção de uma quadra poliesportiva, reforçando o incentivo às práticas esportivas e ao bem-estar dos alunos.

O Colégio Estadual Professor Justiniano de Melo e Silva, também no Conjunto Habitacional Augusto Franco, recebeu um total de R$ 202.348,56 em investimentos na climatização, sendo R$ 66.642,56 destinados ao aumento de carga elétrica e R$ 135.706,00 à aquisição e instalação de 22 aparelhos de ar-condicionado.

Já o Centro de Excelência Professora Noêmia de Souza, situado no povoado Santa Rosa do Ermírio, passa por obras de adequação elétrica para climatização, com investimento total de R$ 386.541,01. A escola se destaca pela oferta de ensino integral e por desenvolver ações voltadas à permanência e ao sucesso escolar dos estudantes.

No Centro de Excelência de Educação em Tempo Integral e Profissional Dom José Brandão de Castro, o investimento total foi de R$ 952.440,70, sendo R$ 737.579,90 para o aumento da carga elétrica e R$ 214.860,80 para a climatização, com a instalação de 35 aparelhos de ar-condicionado. A unidade também será contemplada com uma quadra poliesportiva, fortalecendo a infraestrutura do ensino profissional e integral no alto sertão sergipano.

A Escola Estadual Teotônio Alves China, localizada no Centro de Poço Redondo, passou por uma reforma completa com climatização, totalizando R$ 764.645,63 em investimentos, sendo R$ 714.771,62 na reforma do prédio e R$ 49.874,01 no fornecimento e instalação de nove aparelhos de ar-condicionado.

A Escola Estadual Durval Rodrigues Rosa, também situada na área central do município, está com projeto de reforma e ampliação em fase de elaboração. A proposta inclui a climatização de todos os ambientes escolares, garantindo mais conforto e dignidade para alunos, professores e toda a comunidade.

Esses investimentos fazem parte de um esforço contínuo do Governo de Sergipe para fortalecer a educação pública em todas as regiões do estado, com atenção não apenas à estrutura física das escolas, mas também à valorização dos profissionais da educação, à oferta de merenda de qualidade, à formação docente e à expansão do ensino em tempo integral e profissional.

Foto: Ascom/Seed