Governo investe em obras para incentivar o turismo religioso em São Cristóvão, Aparecida e Divina Pastora

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), está investindo em projetos que visam fomentar o turismo religioso em Sergipe. As intervenções que abrangem os municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora Aparecida e Divina Pastora foram desenvolvidas pela Agência Desenvolve-SE, através do Projetar-SE, com investimentos de mais de R$ 17 milhões.

Para o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor de Albuquerque, as intervenções nos três municípios são um reflexo do compromisso do governador Fábio Mitidieri com a preservação da cultura e das tradições locais, ao mesmo tempo em que impulsionam a economia regional e atrai milhares de visitantes para o Estado. “Esses projetos, além de promover a fé e a devoção, também geram empregos, estimulam o comércio, o setor de serviços, e valorizam a nossa história. Ao melhorar a infraestrutura e criar espaços que acolhem os visitantes, estamos garantindo que Sergipe se torne um destino ainda mais atrativo, trazendo um impacto duradouro”, destacou.

Em São Cristóvão, o projeto ‘Caminho de Santa Dulce’ está transformando um sonho antigo em realidade. A estrada de 10 km, que é atualmente a maior obra de pavimentação granítica em execução no país, ligará o bairro Santa Maria, em Aracaju, ao bairro Caípe Velho, em São Cristóvão. O Caminho facilitará o acesso dos fieis que desejam visitar o município e participar de eventos religiosos, interligando a zona sul da capital à quarta cidade mais antiga do Brasil. A obra conta com o investimento de aproximadamente R$ 14,8 milhões.

Paulo Bispo, líder comunitário e morador do conjunto Lauro Rocha, localizado a 800 metros do centro histórico de São Cristóvão, acredita que o Caminho de Santa Dulce dos Pobres será o novo percurso de fé dos católicos e devotos da primeira e única santa brasileira, e trará novas perspectivas para a população local. “Essa obra será de grande relevância para o nosso município, principalmente para o turismo religioso, que já é um setor forte nessa região. Essa rota será crucial para o desenvolvimento da cidade e do Estado”, afirmou.

Mais obras

Em Nossa Senhora Aparecida, a obra da Praça dos Romeiros e a restauração do canteiro com vista para a santa que dá nome à cidade também visam fomentar o turismo religioso no Estado e será entregue em breve à população. A praça teve o investimento de R$ 984.252,80 e conta com 2.575 m², que inclui área para eventos, arquibancada, palco, espaço de lazer com mini parque infantil, equipamentos de exercícios físicos para adultos, bancos e mesas decorativas de concreto em formato geométrico, além de rampas de acessibilidade.

Outra obra importante executada pelo Governo do Estado que mantém viva a devoção aos santos e potencializa a economia em diversos segmentos está localizada na cidade de Divina Pastora. O município recebeu uma ampla reforma da Praça Fausto Cardoso, conhecida popularmente como Praça da Matriz. O investimento de aproximadamente R$ 1,4 milhões resultou na instalação de 170,09 m² de piso em concreto, 2.629,48 m² de piso intertravado, 513,57 metros de meio-fio, 91 bancos de concreto, nove sombreiros cuja cobertura reflete no chão a renda irlandesa, nove postes com luminárias em LED e cinco canteiros.

“Estamos comprometidos em transformar a infraestrutura de Sergipe fomentando o turismo religioso, não apenas pela melhoria dos espaços, mas pelo impacto positivo na vida dos sergipanos. Ver a alegria e o orgulho dos moradores ao acompanhar cada obra dessa que tem o sentimento religioso é o maior reconhecimento do nosso trabalho. Com essas iniciativas, fortalecemos e valorizamos a rica história cultural e religiosa do nosso Estado”, finalizou o secretário da Sedurbi.

Foto: Marcos Rodrigues