Governo investe R$ 3 mi em segurança alimentar e anuncia obras de infraestrutura para o Guajará

O governador Fábio Mitidieri anunciou nesta quarta-feira (08), o início das matrículas da rede estadual de ensino. Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual lançou o programa de segurança alimentar Barriguinha Cheia e divulgou o investimento de quase R$ 100 milhões em obras de infraestrutura para o bairro Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, na região metropolitana de Aracaju.

As informações foram detalhadas durante coletiva de imprensa no Colégio Estadual João Batista Nascimento, conjunto Marcos Freire II, em Socorro.

O prefeito do município, Samuel Carvalho, disse que até o final do semestre apresentará o projeto ao Governo do Estado. “Já havíamos pedido ao governador que incluísse as obras do Guajará no ‘Acelera’, e hoje ele nos brinda com esta excelente notícia. Agora é trabalhar para apresentar o projeto e termos o quanto antes essa ordem de serviço assinada”, agradeceu o gestor municipal, referindo-se ao programa Acelera Sergipe – conjunto de obras estratégicas que vai interiorizar o crescimento econômico, gerar empregos, melhorar a infraestrutura e aumentar a competitividade de Sergipe no cenário nacional.

De acordo com o governador Fábio Mitidieri, a rede estadual de ensino tem passado por significativas reformulações, com escolas climatizadas e reformadas, o que aumenta a procura por vagas. A segurança alimentar nas escolas comprova o empenho do governo em ofertar ensino e acolhimento de qualidade aos alunos. “A Educação é uma pasta muito importante para este governo. O ‘Barriguinha Cheia’ é a prova de que nos dedicamos a cada detalhe. É um programa atento às necessidades de nossas crianças, que terão acesso a sua primeira refeição do dia com o ‘Barriguinha Cheia’”, observou.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, detalhou o que é necessário para realizar a matrícula na rede pública. “Iniciamos hoje as matrículas da rede pública estadual como um todo. Na primeira semana, ela está direcionada para os alunos da própria rede. Na semana seguinte, a gente faz o remanejamento e na terceira serão as matrículas de novos alunos”, descreveu.

O Colégio Estadual João Batista Nascimento, no conjunto Marcos Freire II, foi escolhido pelo Governo do Estado para servir de palco do anúncio do programa Barriguinha Cheia, uma vez que o diretor da unidade, Dilson Gonzaga, já executava a ideia por iniciativa própria. “É uma ideia nossa, que iniciamos em 2019, e agora o Estado adotou e replicará em toda a rede. Ficamos felizes com a dimensão que esse trabalho ganhou, porque ele entrará justamente em unidades onde a comunidade em volta é bastante vulnerável”, informou o pedagogo.

Fases da matrícula

As matrículas acontecem de 8 a 24 de janeiro, por meio do portal matriculaonline.seduc.se.gov.br. Na primeira fase, de 8 a 10 de janeiro, será feita a renovação de matrícula do estudante já matriculado na rede estadual, realizada na própria escola. Na segunda, de 15 a 17 de janeiro, é o período da transferência de estudantes da rede, por meio do portal. A terceira fase, de 22 a 24 de janeiro, é destinada à matrícula do estudante que deseja ingressar na rede.

A rede estadual fechou o ano de 2024 com 163 mil estudantes matriculados, nas 318 unidades escolares distribuídas nos 75 municípios. Para 2025, serão ofertadas aproximadamente 165 mil vagas em toda a rede. As matrículas são feitas 100% online, no portal matriculaonline.seduc.se.gov.br. As aulas terão início no dia 6 de fevereiro.

A dona de casa Sabrina Nascimento tem uma filha matriculada no Colégio Estadual João Batista Nascimento e esteve nesta quarta-feira na unidade escolar para renovar a permanência da adolescente na unidade de ensino. “É uma escola muito boa. Minha filha passou para o sétimo ano e trouxe toda documentação para renovar”, contou.

Barriguinha Cheia

O programa Barriguinha Cheia é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio do Departamento de Alimentação Escolar (DAE) da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), que assegurará o desjejum a cerca de 120 mil estudantes da rede, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar. Com o investimento total de R$ 3.623.370,00 para 2025, o ‘Barriguinha Cheia’ abrangerá 212 escolas de ensino fundamental e médio.

A meta é oferecer até o final do primeiro ano de implementação uma refeição matinal balanceada a 100% dos estudantes matriculados na rede, priorizando cardápios nutritivos e a inclusão de alimentos provenientes da agricultura familiar local.

O programa busca, portanto, garantir que todos os estudantes iniciem o dia e cheguem na escola alimentados, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar.

Foto: Reinaldo Moura