Governo  investe R$ 57 milhões em rodovias no baixo São Francisco

O governador Fábio Mitidieri inaugurou nesta sexta-feira, 24, as rodovias SE-204, no povoado Brejão, em Brejo Grande, e a SE-100, no povoado Piranhas, em Pacatuba, ambas na região do baixo São Francisco. Ao todo, foram investidos R$ 56.825.445,63 nos dois municípios. A estrada de Brejo Grande fica localizada entre os entroncamentos SE-100 e SE-200, com extensão de 6,4 km e teve o investimento de R$ 14.483.203,22. Em Pacatuba, foram entregues os 15 km finais da SE-100, no povoado Piranhas, onde foram injetados R$ 42.342.242,41.

O gestor declarou que seu governo prioriza ouvir as demandas da população. “Entregamos hoje rodovias muito aguardadas, que são mais do que uma passagem. Chamamos isso de desenvolvimento. Trouxemos uma rota de escoamento de produção e uma rota turística segura e tranquila. Para interiorizar o turismo, como queremos, precisamos trazer infraestrutura e pretendemos cada vez mais investir no baixo São Francisco. Este é um governo próximo, que ouve e convive com a sua população”, declarou Mitidieri.

De acordo com o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura​​, Luiz Roberto, o Governo do Estado, de diversas formas, tem buscado interiorizar o desenvolvimento, como por meio do turismo. “Com esses investimentos melhoramos a mobilidade e a trafegabilidade na região. Esse trabalho de infraestrutura representa desenvolvimento econômico e cultural no baixo São Francisco”, defendeu.

Aprovação

A população dos dois municípios reconheceu as melhorias trazidas pelas obras. “Antes era muito ruim. A obra nos trouxe conforto e mobilidade”, disse Elaine Barreto, moradora há 22 anos da Praça da Matriz, no povoado Brejão. A professora Laura Santos trabalha há seis anos no povoado Brejão e considerou a rodovia essencial para a qualidade de vida dos moradores. “Trabalho de moto e antes era um transtorno. Quando chovia, alguns trechos ficavam intransitáveis e muitas vezes tive que voltar, porque não dava para passar”, relembrou.

Os comerciantes também destacaram o avanço. “Foi bom para todos, principalmente para nós, comerciantes. Tem mais turistas vindo por aqui e assim vendemos mais”, pontuou Jamisson dos Santos, proprietário de um ponto comercial em Brejão. Luciana dos Santos também possui um comércio, mas no povoado Piranhas, em Pacatuba, e concorda com a melhora do movimento. “Agora sempre tem turistas. Antes tinha muita poeira. Para receber minhas mercadorias eu precisava ir para Aracaju. Agora eu encomendo e chega na minha porta. Saímos da poeira e os turistas vêm mais à praia”, destacou.

Algumas ações

Segundo o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), desde o início da gestão, foram emitidas ordens de serviço no valor de R$ 95.859.588,82, que consolida um compromisso financeiro com o desenvolvimento da infraestrutura rodoviária. As obras concluídas somam R$ 534.667.127,06. Foram executados 1.095.045,86 metros quadrados (m²) de pavimentação, que engloba a cobertura asfáltica e granítica em 55 municípios, com ações em todas as regiões do estado. Foram finalizados 881.595,86 m² de pavimentação asfáltica e 213.450,00 m² de calçamento granítico. As obras, realizadas ao longo dos últimos 21 meses, foram executadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), com investimentos que ultrapassam o montante de R$ R$ 137 milhões.

Foto: Reinaldo Moura