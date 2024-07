GOVERNO INVESTE R$ 60 MI NA AGRICULTURA E PRODUTORES COMEMORAM FORTALECIMENTO DO SETOR EM SERGIPE

Alface, rabanete, coentro, cebolinha, couve, rúcula, banana, mamão, coco e manga são alguns dos mais de 20 produtos agrícolas cultivados pelo agricultor José Adelson Fonseca, 48, e que chegam à mesa dos consumidores de várias regiões para enriquecer a alimentação dos sergipanos. Em Sergipe, a diversidade de culturas é ampla e, somente nos perímetros irrigados do Estado, há uma produção de 56 variedades agrícolas. Neste domingo, 28 de julho, quando é celebrado o Dia do Agricultor, o Governo de Sergipe destaca o apoio oferecido a estes trabalhadores responsáveis por dedicar a vida a plantar e colher alimentos que contribuem para a nutrição e saúde da população. São R$ 60 milhões investidos no setor da agricultura pela gestão estadual de 2023 até o momento.

Do povoado Garangau, no município de Campo do Brito, no agreste sergipano, Adelson, mais conhecido como Delson, vem de família de agricultores e aprendeu desde cedo a tirar o melhor da terra e conviver harmonicamente com a natureza. Foi por isso que em seus terrenos escolheu investir exclusivamente na agricultura orgânica e para conseguir a certificação dos produtos, por meio do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), contou com o auxílio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), que também auxilia Delson e outros produtores sergipanos a melhorar a produção, por meio da assistência técnica prestada pela vinculada da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) entre outras ações.

O secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca Ramos da Silva, destaca os incentivos do governo para fomentar a produção agrícola em Sergipe. E por entender a importância econômica e social dessa atividade para o estado é que o Governo de Sergipe tem fortalecido as iniciativas na área. “Só por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e suas empresas vinculadas Emdagro e Coderse foram investidos R$ 60 milhões nesta gestão do governador Fábio Mitidieri de janeiro de 2023 a junho de 2024”, informa.

Entre as ações, cita o gestor, estão a entrega de sementes (milho, arroz e palma forrageira) e outros insumos; assistência técnica; tecnologias reprodutivas de animais e vegetais, o trabalho de vigilância sanitária; doação de máquinas e equipamentos; regularização fundiária e tantas outras ações.

Na plantação de Adelson, a variedade é grande, tem de tudo um pouquinho. Ele planta ora-pro-nóbis, alface, cebolinha, macaxeira, batata-doce, inhame. Para ele, a assistência técnica recebida da Emdagro é fundamental. “Porque às vezes a gente tem a prática, mas o conhecimento sempre é bom. Os técnicos do governo nos ajudam com a análise de solo, orientação sobre o plantio, rotação de cultura, tudo isso, que é muito bom. Aqui sempre plantamos orgânicos, sem veneno, mas para ter a certificação orgânica a Emdagro nos orientou a criar uma Organização de Controle Social (OCS), porque é preciso ter o grupo, com mais de três pessoas, para ter o certificado”, informou.

Os produtos de Delson são vendidos na região, assim como na capital Aracaju. Somente de alface ele produz entre 2 mil a 3 mil pés por semana; já de coentro são de 3 mil a 4 mil pés. Para o agricultor, ver seus produtos chegarem a tantos sergipanos é motivo de orgulho. “Já começo ganhando por plantar um alimento saudável, comer bem, sem veneno, e saber que quem compra está se alimentando saudável, e é bom plantar e ver que não estou agredindo nem o ser humano e nem a natureza. Eu me sinto orgulhoso, porque quando a gente faz o que gosta, é gratificante. Para mim, lidar com a terra é tudo, é vida”, contou.

Diversificação

O engenheiro agrônomo da Emdagro Adailton dos Santos explica que, na propriedade de Delson, se trabalha com a agroecologia e cultivo de orgânicos e nesses modelos de produção a diversidade de produtos é importante para ajudar o agricultor a ter sempre uma renda, o que também é uma das preocupações dos técnicos do Estado. Outra vantagem da diversidade de culturas é a ajuda no controle de pragas e doenças, já que não há utilização de agrotóxicos.

“Nesse sentido a ação da Emdagro ajuda o agricultor a produzir mais, melhor e mais diversificado, para ter mais espaço no mercado. E, além de a Emdagro apoiar a organização desses produtores para obter o certificado pelo Mapa, a gente orienta sobre o melhor manejo, a melhor época, que produto plantar, para onde plantar e que época plantar. É um trabalho importantíssimo para dar solidez ao trabalho dos agricultores”, ressaltou.

O agricultor Sinval Araújo, 47, trabalha com a agricultura desde os 8 anos, quando ajudava seu pai na produção familiar. É da terra que ele tira o sustento da sua família, o que lhe deixa realizado. “Está aí a nossa alegria. Porque a gente sabe o que está manejando, a gente planta, vê nascer, vê crescer, botar o fruto e tira para mandar para a mesa do consumidor. Aqui planto couve, macaxeira, salsa, milho, tomate, repolho e muito mais. É bom demais, não queria outra profissão”, garantiu.

Sinval também reconhece que o apoio da Emdagro foi essencial para a ampliação das vendas do que produz. “É importante por muitos motivos, porque, além de tudo, eles divulgam e incentivam a gente a saber que está no caminho certo para progredir cada vez mais”, acrescentou.

Ações do governo

O apoio do Governo do Estado à atividade agrícola se dá principalmente a partir da assistência técnica, irrigação, doação de sementes e auxílio a créditos rurais, ações que fortalecem a agricultura no estado e valorizam o trabalho dos agricultores, especialmente aos da agricultura familiar.

Adailton dos Santos reforça que a agricultura familiar é responsável por mais de 70% da alimentação da população. “É na pequena propriedade onde você vai encontrar a alimentação básica, é onde é produzido milho, feijão, as hortaliças. Então é importante demais o papel do agricultor para sociedade”.

Outra ação do Governo do Estado importante para a diversidade da alimentação em Sergipe, é a manutenção dos perímetros irrigados por meio da por meio da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse). De acordo com a Seagri, a partir do fornecimento de água de irrigação nos perímetros mantidos pelo Estado, são produzidas variedades como abóbora, abobrinha, acerola, amendoim, banana maçã, banana da terra, banana prata, batata-doce, cana de açúcar, cenoura, couve-flor, fava, melão, pepino, feijão, milho, pêra, vagem e muitos outros.

Com relação à distribuição de sementes, o Estado ampliou o valor investido por meio do programa Sementes do Futuro em 2024, o que impulsiona culturas de destaque, como a do milho e do arroz. Neste ano, o Governo de Sergipe já distribuiu 206 toneladas de sementes de milho para 20.600 famílias de agricultores de 54 municípios, com investimentos de R$ 3 milhões. Em 2023 foram 115 toneladas e R$ 1,5 milhão investido. Já de arroz foram 175 toneladas de sementes certificadas distribuídas para 1.375 rizicultores e R$ 2,28 milhões investidos neste ano, enquanto que, em 2023, foram 120 toneladas a partir de um investimento de R$ 900 mil. No primeiro semestre de 2024, o Governo de Sergipe totalizou investimentos da ordem de R$ 5,28 milhões na compra de sementes de milho e arroz.

O secretário Zeca Ramos da Silva ressalta que o milho reina como o grande destaque da agricultura sergipana, com mais de um milhão de toneladas produzidas ano passado, mas o gestor observa a importância de outras culturas. “Não podemos deixar de destacar que este setor é bem diversificado com culturas importantes como a laranja, o arroz, a batata-doce, coco, além das frutas e verduras produzidas nos perímetros irrigados”, disse.

Só nos cinco perímetros administrados pelo Estado foram produzidas 110 toneladas de produtos agrícolas, resultado em R$ 212 milhões comercializados pelos produtores em 2023. “Além disso, entre as políticas do Governo de Sergipe para a agricultura há vários incentivos fiscais por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, a exemplo da redução do ICMS, como também investimento do Banese, disponibilizado para o Plano Safra 2023-2024, de R$ 150 milhões”, detalhou o secretário.

Concurso

Para reforçar o apoio aos agricultores sergipanos, o Governo do Estado ainda realizou o concurso da Emdagro, em 2023. O certame possibilitou a contratação de 55 novos servidores concursados: engenheiros agrônomos, médicos veterinários e técnicos agrícolas. O técnico em agropecuária Raimundo Luciano Pereira foi um dos aprovados no concurso e já atua na empresa há três meses. Para ele, que veio de Brasília após ser convocado, a renovação do quadro da Emdagro gera bons resultados na agricultura sergipana.

“A gente tem uma boa expectativa, para auxiliar a produção e poder trazer experiências de fora também, de outras culturas e outras formas de trabalhar. A gente chega para contribuir, com toda vontade, toda garra, há um grande benefício em renovar o quadro para trazer novas atualizações, juntando isso ao conhecimento do pessoal mais antigo. O interesse é somar e, com isso, o produtor quem ganha”, assegurou o técnico que é especialista em olericultura e fruticultura.

ASN – Foto: Erick O’Hara