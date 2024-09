Governo lança portal SERhidro com informações sobre recursos hídricos em Sergipe

A plataforma conta com base cartográfica digital do Estado

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), lançou nesta terça-feira, 3, o portal SERhidro, que coloca ao alcance da sociedade informações sobre monitoramento, análise e gestão dos recursos hídricos em Sergipe. A ferramenta, que já está disponível na página inicial da Semac, conta com base cartográfica digital do Estado, disponibilizando dados atualizados do Atlas Digital, além de informações sobre outorgas, segurança de barragens, qualidade da água, entre outras.

Durante o lançamento do portal, a secretária de Estado do Meio Ambiente, Deborah Dias, destacou a importância da transparência sobre os dados gerados pela Semac. “Quando as informações são acessíveis, a sociedade pode monitorar práticas e políticas, exigir melhores medidas de proteção e garantir a sustentabilidade. Isso não apenas fortalece a confiança pública nas instituições, mas também contribui para tomadas de decisões mais informadas e eficazes, ajudando a proteger e preservar os recursos naturais”, salientou.

Para o ambiente acadêmico, o SERhidro fornece acesso organizado e eficiente a uma vasta quantidade de informações, facilitando o avanço do conhecimento e a inovação. O professor Ariovaldo Antônio Tadeu Lucas, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Sergipe (ProRH/UFS) – Doutorado e Mestrado, falou sobre o avanço que a plataforma representa. “É um portal muito completo, que disponibiliza desde a qualidade da água, gestão, planejamento e um geoprocessamento no qual a gente pode localizar e obter informações para as nossas pesquisas”, declarou.

O subsecretário de Estudos e Pesquisas da Secretaria Especial do Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), responsável pelo Observatório de Sergipe, Ciro Brasil, chamou a atenção para a organização e transparência dos dados. “O lançamento deste portal foi importante porque apresenta para todo o estado uma ferramenta que nos permite monitorar e entender uma série de serviços da gestão dos recursos hídricos. Podemos ter uma visão muito ampla sobre qualidade da água, outorgas, o consumo, questões de segurança das barragens”, finalizou.

Conheça o portal SERhidro.

Foto: Ascom Semac