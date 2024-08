Governo leva 34ª edição do ‘Sergipe é aqui’ a Nossa Senhora de Lourdes

O ‘Sergipe é aqui’ chega nesta sexta-feira, 30, ao município de Nossa Senhora de Lourdes, no alto sertão sergipano, para disponibilizar para população da região mais de 160 serviços de promoção da cidadania. Em sua 34ª edição, o programa, que é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), tem aproximado a população da administração estadual, humanizando atendimentos e possibilitando melhorias estruturais, com anúncios de ações e investimentos em cada cidade visitada.

Localizado a 126 quilômetros da capital, às margens do Rio São Francisco, o município de Nossa Senhora de Lourdes, conhecido por sua base agrícola e pesqueira, será a sede administrativa do Governo de Sergipe por um dia, com a presença do governador Fábio Mitidieri e de secretários e gestores de diversas pastas. Com a passagem do programa, os 6.268 habitantes do município poderão usufruir de um variado leque de atendimentos ofertados numa grande estrutura itinerante.

Dentre os atendimentos, estão consultas e exames de saúde; emissão de documentos como RG, CPF e CNH; atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); negociação de dívidas com a Deso e a Energisa; confecção de ID Jovem; oficinas de pintura para crianças; estandes de economia solidária com vendas de produtos locais; orientações jurídicas na Defensoria Pública; testes de paternidade; castração de animais domésticos, entre outros. Os mais de 160 serviços e atendimentos estarão concentrados no entorno do Centro de Excelência Almirante Tamandaré e na sede da prefeitura, no Centro da cidade, a partir das 8h.

Segundo o secretário-executivo da Secretaria de Estado da Casa Civil, André Clementino, levar novamente toda a estrutura de serviços governamentais à região do alto sertão reforça o empenho da gestão estadual para chegar a todos os sergipanos, sobretudo aos que residem mais distantes da capital. “Os preparativos para a 34ª edição do ‘Sergipe é aqui’ estão a todo vapor e estamos muito realizados em poder retornar para atender a população do alto sertão”, destacou o secretário.

Para o secretário Municipal de Assistência Social, Ricardo Marques, a chegada do programa vai possibilitar um dia histórico para a cidade. “Desde que soubemos que o ‘Sergipe é aqui’ estaria vindo para nossa cidade, mobilizamos toda a equipe da gestão municipal para trabalharmos em conjunto e nos preparamos para receber tantos serviços e atendimentos que, com toda certeza, ajudarão e muito a nossa população” destacou.

Foto: Ascom SECC