Governo  leva investimentos para São Domingos a 44ª edição do ‘Sergipe é aqui’

Após cumprir agenda intensa em Brasília, de onde trouxe avanços para Sergipe, como as obras da BR-101 e Canal de Xingó, o governador Fábio Mitidieri participou, nesta sexta-feira, 4, da 44ª edição do governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, no município de São Domingos, cujas ações aconteceram no Centro de Excelência Emeliano Ribeiro e sede da prefeitura. A próxima cidade-sede do ‘Sergipe é aqui’ será Simão Dias.

Durante o evento, o governador autorizou a pavimentação asfáltica de dez mil metros quadrados de ruas da sede do município, e mais dez mil metros de pavimentação granítica. Na oportunidade, Mitidieri também assinou Ordem de Serviço para licitação da obra de revitalização da Praça Vereador José Barbosa, do Programa Acelera, com investimento estimado em R$ 1.747.597,19. “Hoje é um dia especial para São Domingos, que é simbolicamente a capital sergipana por um dia. É muito bom acompanhar esse momento em que a população aproveita os mais de 170 serviços públicos que colocamos à disposição”, destaca o governador.

O prefeito da cidade, José Vagner Alves de Oliveira, mais conhecido como Binho, falou da satisfação de receber o ‘Sergipe é aqui’. “Estou muito feliz por toda esta ação que o governador Fábio Mitidieri nos traz. Afinal, são mais de 170 serviços ofertados para a população. São Domingos, hoje, é a capital de Sergipe, e ficamos satisfeitos com todo o investimento trazido com essa caravana”, frisa.

Sobre as obras que foram anunciadas nesta sexta, o secretário de Estado de Desenvolvimento e Infraestrutura, Luiz Roberto, destacou o aporte feito em São Domingos. “Considerando a pavimentação asfáltica que já foi feita no município, mais as pavimentações anunciadas hoje, são R$ 7 milhões que o Governo do Estado traz de investimentos para São Domingos. Isso traz dignidade e segurança para as pessoas”, enfatiza.

O ex-deputado federal André Moura também esteve no ‘Sergipe é aqui’ de São Domingos e destacou os 60% de aprovação da população sergipana para o governo de Fábio, segundo Instituto Global Tecnologia e Pesquisa. “Se essas pessoas que aqui estão não contassem com o ‘Sergipe é aqui’, provavelmente se deslocariam para outros polos, como Itabaiana ou Aracaju. O que me impressiona é essa sensibilidade do governador de estar junto à população. Ele faz questão de vir pessoalmente acompanhar os serviços”, salienta.

A deputada federal Yandra Moura também reconheceu a importância de ações como o programa itinerante para a população. “É muito bom dizer que faço parte de um estado governado por um homem como Fábio, que se preocupa com a sua população, a ouve, busca entender e, sobretudo, solucionar as demandas”, declara.

Sergipe é aqui

O ‘Sergipe é aqui’ disponibiliza cerca de 170 serviços da administração pública. Com mais da metade dos municípios sergipanos contemplados, o programa coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), já beneficiou mais de 180 mil pessoas.

Entre os serviços mais procurados no Sergipe é aqui estão atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Deso; castração de animais; serviços do Detran/SE; orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 Secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

O programa tem por objetivo aproximar o Governo do Estado do cidadão. Em razão disso, na data, acontece a transferência simbólica da capital para o município do interior que recebe o ‘Sergipe é aqui’. A meta é atender aos 75 municípios sergipanos em quatro anos de gestão.

São Domingos

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), através do último Censo (2022), o município de São Domingos possui uma população com mais de 10.300 mil habitantes. A base da economia do município é a agricultura, que tem na mandioca a principal fonte de renda. O município, atualmente, é um dos maiores produtores de farinha de mandioca do estado, exportando para Aracaju, Lagarto, Itabaiana e até para o Estado de São Paulo. Segundo dados registrados no último censo agrícola do estado, São Domingos produziu 17.640 toneladas dessa cultura. Seguem esta, a laranja, o maracujá, a acerola, milho, feijão e coco. Quanto aos rebanhos, destaca-se em primeiro lugar o bovino, seguido do suíno e do ovino; e uma considerável produção de frangos e galinhas.

Balanço

O programa ‘Sergipe é aqui’ já alcançou aproximadamente 200 mil pessoas nos municípios onde a ação já ocorreu. Neste ano de 2025, o programa já passou por Neópolis (primeiro do ano), Monte Alegre, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Arauá e Malhador. Agora, soma-se a essa ação, o município de São Domingos. A próxima edição acontecerá em Simão Dias.

Foto: Reinaldo Moura