Governo leva para o município de Telha 36ª edição do ‘Sergipe é aqui’

O programa de governo itinerante ‘Sergipe é aqui’, coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), chega nesta quinta-feira, 21, ao município de Telha, localizado às margens do Rio São Francisco, para disponibilizar à população um rol de mais de 160 serviços de promoção de cidadania e bem estar. A estrutura com mais de 40 pontos de atendimentos estará concentrada no Campo Municipal Antônio Dias dos Santos, também conhecido como “Caldeirão Mamaê”, no centro da cidade, a partir das 8h.

Ao longo do dia, os pouco mais de três mil habitantes da região terão acesso a serviços importantes como a emissão de documentos (RG, CPF e segunda via da CNH); atendimentos de saúde, com consultas e exames nas Carretas do Homem e da Mulher, além do estande da saúde bucal; atendimentos diretos com empresas e órgãos prestadores de serviços, como a Deso, Energisa, Detran-SE, Banese, entre outros. Há ainda a possibilidade de fazer exame de DNA, para identificação de paternidade; negociar dívidas ou fazer reclamações diretamente com o Procon-SE, e até levar o pet para ser castrado, tudo de graça.

Para garantir uma melhor organização logística, nesta edição, o Sergipe é aqui vai disponibilizar toda estrutura itinerante num único local. “A cada edição, sempre buscamos otimizar os espaços e estruturas disponíveis no município de modo a oferecer um serviço mais organizado para população. Em Telha, estamos levando toda a estrutura itinerante para o estádio municipal, onde vamos concentrar os serviços e facilitar o acesso da população aos atendimentos de que necessita. Será um dia inteiro dedicado à população de Telha”, explica o secretário Executivo da Secc e coordenador do Programa Sergipe é aqui, André Clementino.

Município vocacionado à piscicultura e à produção de arroz, Telha também será, simbolicamente, a sede administrativa do Governo de Sergipe por um dia, com a presença do governador Fábio Mitidieri e toda a comitiva de secretários de Estado, e gestores de órgãos da administração estadual. O principal objetivo do programa é humanizar os atendimentos e aproximar a população da gestão, facilitando o acesso a serviços que, na maioria das vezes, estão disponíveis somente na capital.

O prefeito de Telha, Flávio Dias, elogiou a organização do programa, que tem uma essência municipalista, e destacou as expectativas da população e da própria gestão com a chegada dos serviços. “Em nome de toda a população de Telha, quero primeiramente agradecer ao nosso governador Fábio Mitidieri, por nos dar a oportunidade de ser a capital do estado pela primeira vez. O Sergipe é aqui é um dos maiores programas do governo estadual e a nossa expectativa é muito grande. Será um momento histórico para a nossa cidade”, destacou Flávio Dias.

Em 36 cidades visitadas, o Programa Sergipe é aqui já alcançou mais de 170 mil sergipanos, fortalecendo a implementação de políticas públicas, ampliando o acesso da população a serviços importantes, estreitando a relação entre Estado e municípios, e anunciando obras e investimentos para melhorar a vida de todos os sergipanos.

Foto: Ascom/ Casa Civil