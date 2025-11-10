Governo leva projeto ‘Cultura em Toda Parte’ a Santana do São Francisco no próximo domingo

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap) e da Secretaria Especial da Cultura (Secult), realiza no próximo domingo, 16, mais uma edição do projeto Cultura em Toda Parte, que desta vez chega ao município de Santana do São Francisco, em parceria com a Prefeitura Municipal. A ação integra a programação do evento ‘Velho Chico: Territórios Criativos’, promovido pelo Instituto Caravana, que propõe um diálogo entre economia criativa, cultura ribeirinha e sustentabilidade ambiental.

Para o presidente da Funcap, Gustavo Paixão, o Cultura em Toda Parte representa um importante instrumento para o fortalecimento da política cultural do estado. “O projeto é uma ação que traduz o propósito do Governo de Sergipe de fazer a cultura chegar a todos os cantos do estado. Estar presente em Santana do São Francisco é reafirmar nosso compromisso com a valorização das expressões locais, o incentivo à economia criativa e a promoção da cidadania por meio da arte”, destacou.

A programação do ‘Velho Chico: Territórios Criativos’ começa às 10h com uma mesa-redonda sobre Turismo Ecológico. À tarde, o público poderá prestigiar a Sessão de Homenagem da Primeira Eco Feira Multicultural Velho Chico e a partir das 17h o Cultura em Toda Parte leva ao palco a apresentação musical do Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica de Sergipe (Orsse), com um repertório inspirado na cultura sergipana.

Na sequência, haverá a apresentação de um grupo folclórico e para encerrar a noite, o Cinema na Praça exibirá gratuitamente o filme ‘Clandestino’, contemplado no Edital Tarcísio Duarte, categoria Apoio ao Licenciamento de Obras Cinematográficas, por meio da Lei Paulo Gustavo (LPG), com apoio do Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo de Sergipe, Funcap e Secult.

Programação completa

Domingo (16/11)

10h – Mesa Redonda sobre Turismo Ecológico com Genilson

15h – Sessão de Homenagem da Primeira Eco Feira Multicultural Velho Chico

17h – Apresentação Musical do Quinteto de Metais da Orquestra Sinfônica de Sergipe

18h – Apresentação Cultural de Grupo Folclórico

19h – Cinema na Praça com a exibição do filme “Clandestino”

Projeto-mãe da Funcap

O Cultura em Toda Parte é um projeto-mãe do Governo de Sergipe, realizado por meio da Funcap. A iniciativa estimula a produção artístico-cultural no estado, fortalece a economia criativa e amplia o acesso à arte em todas as regiões. Além de apresentações culturais, o projeto integra artesanato, gastronomia e outras expressões artísticas, criando novas oportunidades para os trabalhadores da cultura.

A primeira edição do Cultura em Toda Parte ocorreu em março deste ano, com a Feirinha dos Cajueiros, realizada no Parque dos Cajueiros, em Aracaju. Desde então, o Cultura em Toda Parte vem se consolidando como um dos principais espaços de promoção, difusão e valorização da cultura sergipana.

Foto: Marcos Ferro