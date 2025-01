Governo leva “Sergipe é aqui” e autoriza obras em Monte Alegre

O município de Monte Alegre, no alto sertão sergipano, recebeu nesta quinta-feira, 30, a 39ª edição do ‘Sergipe é aqui’, com mais de 160 serviços da administração estadual disponibilizados à população. Na ocasião, o governador Fábio Mitidieri também autorizou obras de infraestrutura para o local. Serão executados serviços de pavimentação granítica em cinco mil metros quadrados e de pavimentação asfáltica, em mais dez mil metros quadrados, em diversas ruas de Monte Alegre. Os objetivos são proporcionar uma melhor qualidade de vida à população e valorizar as localidades.

As ações da 39ª edição aconteceram no entorno do Centro de Excelência 28 de Janeiro e na sede da prefeitura. Na oportunidade, o governador evidenciou o sucesso do programa de governo itinerante. “A avenida está linda, com muita gente se beneficiando com os mais de 160 serviços oferecidos. Aqui, hoje, a média deve superar os quatro mil atendimentos, como na maioria das cidades. É uma alegria por também trazer boas novas para essa população, com mais investimentos para o município”, pontuou Fábio Mitidieri.

O programa de governo itinerante tem o objetivo de aproximar o Governo do Estado do cidadão. Em razão disso, na data, acontece a transferência simbólica da capital para o município do interior que recebe o ‘Sergipe é aqui’. A meta é atingir os 75 municípios sergipanos em quatro anos de gestão.

O prefeito Evandro Silva explicou a importância de o Governo do Estado estreitar os laços com os municípios. “Trazendo esse serviço para o cidadão que vive nos municípios, o governo dá mais suporte ao cidadão que vive no município, desburocratizando os serviços. Cheguei aqui e fiquei maravilhado, porque encontramos uma imensidão de pessoas, e só tenho a agradecer ao Governo do Estado, que está pensando nos cidadãos dos municípios. É um governo municipalista, trazendo esses eventos não só para Monte Alegre, mas para todo o estado, e quem ganha é o povo”, considerou.

Entre os serviços ofertados e mais procurados estiveram: atendimentos de saúde (consultas médicas e exames); emissão da segunda via de certidões de nascimento, casamento, óbito; agendamento e emissão da carteira de identidade; acesso à tarifa social da Companhia de Saneamento de Serviço (Deso); castração de animais; serviços do Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE); orientações jurídicas; atividades de lazer e cultura; e outras ações da estrutura governamental. Mais de 20 secretarias de Estado e diversos órgãos da administração pública estadual estão envolvidos no projeto.

Para a agricultora Rayane Alves, os serviços oferecidos facilitam a vida dos munícipes. “É uma oportunidade muito boa para quem precisa e, principalmente, para quem não pode pagar”, disse a moradora de Monte Alegre, que estava em busca de serviços de saúde.

A lavradora Maria Zélia buscou os serviços de saúde para realização de exames, além de ter resolvido pendências com o Banco do Estado de Sergipe (Banese). “Foi muito bom, porque ir para Aracaju é muito difícil para a gente, que mora no interior, mas tendo tudo isso aqui é muito bom”, colocou.

Creche-escola

Fábio Mitidieri aproveitou a ida ao município para visitar a obra da creche-escola do Programa de Apoio aos Municípios para a Expansão da Educação Infantil (Ameei). O programa integra a política estadual da primeira infância (Ser Criança), da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic).

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), em regime de colaboração com os municípios, realizou o repasse de R$ 64 milhões a 17 municípios para a realização do Programa Ameei. Monte Alegre foi um dos contemplados na primeira etapa, recebendo R$ 3.251.718,73 para a realização de uma creche do tipo 2, com capacidade para até 158 crianças.

O governador informou que a unidade de Monte Alegre será a primeira das 75 previstas para serem entregues. “As crianças e famílias de Monte Alegre merecem esse investimento. A obra está bem adiantada, e logo iremos entregar à população”, reforçou.

Segundo o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a obra já está com 20% dos serviços realizados. O compromisso do Estado com a iniciativa abrange o financiamento da obra, mobiliário, formação da equipe e acompanhamento por dois anos. Depois, a gestão será de responsabilidade municipal.

“Uma obra limpa, bem localizada, bem organizada, de excelente qualidade aqui em Monte Alegre. Está de acordo com o cronograma, e quando estiver pronta, contará com sete salas de aula. O ‘Ameei’ surgiu para fortalecer a educação infantil e garantir que cada criança tenha um espaço de aprendizado seguro e acolhedor, especial, para a formação desde os primeiros anos de vida. Por meio do programa, os municípios terão mais autonomia e qualificarão a educação pública desde a base, com a infraestrutura adequada”, enumerou Zezinho Sobral.

Foto: César de Oliveira