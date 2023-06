Governo leva sexta edição do ‘Sergipe é aqui’ para Nossa Senhora das Dores

Na próxima sexta-feira, 16, a partir das 8 horas, a caravana do Governo do Estado realiza a sexta edição do ‘Sergipe é aqui’, desta vez no município de Nossa Senhora das Dores, no médio sertão sergipano. A estrutura será montada no Colégio Estadual General Calazans, onde serão ofertados mais de 160 serviços, por meio de mais de 20 secretarias e órgãos da administração estadual direta e indireta. A ação itinerante pretende alcançar os 75 municípios sergipanos, facilitando o acesso a serviços para a população do interior do estado.

O programa do governo é coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC) e conta também com a parceria da Prefeitura de Nossa Senhora das Dores. Alguns serviços serão novidade, principalmente para homens e mulheres do campo, de acordo com o secretário-executivo da Casa Civil, André Clementino. “Temos uma expectativa de atender cerca de cinco mil beneficiários. Além dos serviços já ofertados em edições anteriores, levaremos, por meio do ITPS, a análise do solo para o produtor rural conhecer e aproveitar ao máximo o seu solo. A Secretaria de Políticas para as Mulheres também levará um novo serviço: a capacitação para as mulheres do campo”, informou.

Entre os demais serviços que serão oferecidos nesta edição estão: emissão de RG; cadastro e atualização de trabalhadores em busca de emprego; emissão de Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF); cadastro e atualização da Carteira de Artesãos; serviços para veículo e habilitação (CNH); 2ª via de certidões de nascimento, casamento e óbito; renegociação de dívidas junto ao Banese, abertura de conta, acesso a crédito fundiário; atendimentos das unidades móveis do homem e da mulher com exames, ultrassonografias, consultas, testes rápidos; entre outros.

A população dorense está com grande expectativa pelo dia do ‘Sergipe é aqui’, de acordo com o secretário municipal de Comunicação de Dores, Eder Rodrigo Andrade Melo Teles. “Receber esse projeto, com essa magnitude e importância, é um grande motivo de felicidade. É um projeto que tem transformado e melhorado a qualidade de vida da população, aproximando os serviços do Governo do Estado dos municípios e, principalmente, trazendo os serviços para quem mais precisa. Nosso município está bastante feliz em receber esse projeto. Agradecemos ao governador e a todos que fazem acontecer o ‘Sergipe é aqui’”. O município também ofertará ações, como vacinação.

Sergipe é aqui

A meta é levar a caravana do Governo Itinerante aos 75 municípios sergipanos. O ‘Sergipe é aqui’ já esteve nos municípios de: Boquim, no sul sergipano; Propriá, no baixo São Francisco; Porto da Folha, no alto sertão; Estância, na região sul do estado; e Carmópolis, no leste sergipano. Na quinta edição do ‘Sergipe é aqui’, em Carmópolis, no último dia 26, o governo registrou 3.976 atendimentos. Somando todas as edições, o evento já proporcionou mais de 24 mil atendimentos.

Alguns dos serviços e ações mais procurados na última edição, em Carmópolis, foram os atendimentos das unidades móveis do homem e da mulher, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), com mais de 800 acessos, entre exames, como ultrassons, citologia, verificação de sinais vitais e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais. Também foram novidades na edição de Carmópolis os serviços da unidade Castramóvel e da Defensoria Pública do Estado.

