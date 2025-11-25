Governo Municipal realiza Pacatuba Fest 2025, nos dias 22 e 23 de novembro

Nos dias 22 e 23 de novembro, a Prefeitura de Pacatuba, por meio das Secretarias Municipais de Turismo e Cultura, realizou o Pacatuba Fest 2025. Foram dois dias de festa, que pararam a região do Baixo São Francisco e movimentaram o município, ao alegrar o povo e movimentar a economia.

No sábado (22), a festa começou com Simone Morena, Mikael Santos e Cavaleiros do Forró. Já no domingo (23), Parangolé comandou o trio em um arrastão pelas ruas do povoado Areia Branca. E para encerrar os festejos, subiram ao palco Leonne, o Nobre, Mulheres Perdidas e Heitor Costa.

“Saí de Penedo, que fica lá em Alagoas para curtir essa festa” disse o visitante, Adriano de Jesus. “Sempre curto o Pacatuba Fest e esse ano a Prefeitura está de parabéns, foi perfeito”, disse o vencedor Maurício Batista.

Além de alegrar o público, o Pacatuba Fest movimentou a economia, ao aquecer o comércio e aumentar as vendas. Um momento também de valorização da cultura e das tradições, que orgulha a população.

“Foi mais um ano de sucesso que tivemos com o Pacatuba Fest que completa 13 anos de muito sucesso, e que movimenta a região do baixo São Francisco e principalmente o comércio local. Tudo deu certo, o público se divertiu e o comércio local ganhou muito. Mas acima de tudo, fortalecemos nosso turismo e mostramos que Pacatuba sabe aproveitar o setor turístico”, disse o secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira.

“Foi um momento de muita alegria para nossa cidade porque realizamos uma festa em que divertimos o povo e movimentamos nossa economia. Parabéns a todos que organizaram, agradecemos ao público que veio e deu vida à nossa festa e vamos seguir valorizando nossa cultura e nossas tradições”, disse a prefeita Iara Martins.

Fonte: Ascom – Prefeitura de Pacatuba