Governo oferta 514 novas vagas de trabalho por meio da plataforma GO Sergipe; São oportunidades na capital e em cidades do interior

A semana começa com centenas de oportunidades de emprego para os sergipanos e sergipanas. Nesta segunda-feira, 8, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 514 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, a iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de desenvolvimento infantil (1 vaga)

Atendente de lanchonete (2 vagas)

Eletromecânico de manutenção de elevadores (1 vaga)

Administrador financeiro (1 vaga)

Recepcionista auxiliar de secretária (1 vaga)

Ajudante de motorista (1 vaga)

Ajustador mecânico de manutenção (1 vaga)

Servente de limpeza (2 vagas)

Vigia (2 vagas)

Auxiliar de pessoal (1 vaga)

Merendeiro (3 vagas)

Auxiliar de cozinha (3 vagas)

Barra dos coqueiros

Encarregado de manutenção (1 vaga)

Pedreiro (20 vagas)

Estância

Mecânico de diesel e eletricidade (1 vaga)

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Itabaianinha

Costureira em geral (2 vagas)

Nossa Senhora da Glória

Auxiliar administrativo (1 vaga)

Nossa Senhora do Socorro

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (4 vagas)

Salgado

Confeiteiro (1 vaga)

São Cristóvão

Açougueiro (1 vaga)

Foto: Richard Mayer