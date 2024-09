Governo prepara tradicional desfile cívico-militar do 7 de setembro

Serão mais de 7 mil alunos envolvidos de mais de 80 escolas, além das três forças armadas

Faltam quatro dias para a realização do tradicional desfile cívico-militar alusivo ao 7 de setembro. A comissão de organização composta por uma equipe intersetorial do Governo de Sergipe ajusta os últimos detalhes e nesta quinta-feira, 5, inicia a montagem da infraestrutura de palcos, de sinalização, de pontos de hidratação, mobilidade, acessos e segurança do evento.

A logística envolverá o fechamento dos acessos entre o cruzamento das avenidas Gonçalo Prado Rollemberg e Barão de Maruim a partir da sexta-feira, 6. No dia do desfile, o alinhamento das tropas militares ocorrerá a partir da praça Fausto Cardoso e avenida Ivo do Prado, enquanto que os pelotões cívicos compostos por alunos e instituições ficarão no lado oposto ao militar, também na avenida Ivo do Prado. Haverá pontos de hidratação em todo o percurso das avenidas e em locais de desembarque.

Para a segurança, serão instaladas áreas de monitoramento e locais de concentração dos policiais militares com acompanhamento da polícia civil e forças táticas. Os agentes de trânsito darão suporte no fechamento das principais vias de acesso, embarque e desembarque de estudantes, além do acompanhamento do percurso do desfile programado de 1km na avenida Barão de Maruim.

O presidente da Comissão de Organização, superintendente da Educação, Edson Costa, destaca que foi definido em conjunto com os integrantes o horário das 7h para iniciar o tradicional hasteamento das bandeiras no pavilhão localizado ao lado do palanque oficial e, logo depois, o governador Fábio Mitidieri, acompanhado dos comandantes das três forças armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica e autoridades dos três poderes constituídos farão a revista das tropas militares.

Desfile cívico-militar

Pontualmente, às 8h está previsto o primeiro bloco composto pelas forças armadas e grupamentos militares em solo e no ar com o Grupamento Tático Aéreo. O desfile militar é um dos mais aguardados e aplaudidos pelo grande público que comparece à avenida Barão de Maruim.

Em seguida, o segundo bloco está previsto para entrar na avenida às 9h, quando abrirá o desfile cívico com o Pavilhão Nacional e a Secbanda, seguida do pelotão de representação dos grupos culturais, desfiles de carros antigos e 24 unidades escolares dos municípios sergipanos. “Definimos as escolas localizadas no interior de Sergipe no segundo bloco, abrindo o desfile para que elas possam também desfilar em seus municípios de origem, que geralmente acontecem no turno da tarde”, explicou Edson Costa.

Comporão o bloco programado para entrar na avenida às 11h mais 25 escolas das redes pública e privada, além de instituições e organizações não governamentais, a exemplo da Legião da Boa Vontade e dos ex-combatentes da Força Expedicionária Nacional. O desfile seguirá com carros antigos.

No bloco seguinte, das 14h, mais de 25 escolas das redes públicas municipal e estadual de Aracaju abrilhantarão a avenida com a participação de professores e dirigentes da Diretoria de Educação de Aracaju. Tradicionalmente, o Centro de Excelência Atheneu Sergipense fecha o desfile da Semana da Pátria programado para acabar às 17h.

O tema central será ‘Sergipe no Mundo: Sergipanidade sem fronteira’, em alusão ao resgate da sergipanidade. “É um tema importante no momento em que estudantes da rede pública estadual de ensino iniciam um intercâmbio pelo mundo, levando nossa cultura por vários países, também para que possa resgatar a proteção ao patrimônio, proteção dos nossos bens materiais e imateriais, dos valores sergipanos”, afirmou o superintendente da Educação e presidente da Comissão da Semana da Pátria, Edson Costa.

Semana da Pátria

A Semana da Pátria em Sergipe foi aberta com a 87ª edição da Corrida do Fogo Simbólico, neste domingo, 1º, na praça Fausto Cardoso, em Aracaju. A solenidade iniciou-se com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Mercosul, de Sergipe e de Aracaju, ao som do Hino Nacional executado pela Banda de Música do 28° Batalhão dos Caçadores, no pavilhão em frente ao lendário Palácio-Museu Olímpio Campos. No ato do hasteamento, as bandeiras ficaram a meio mastro devido ao luto oficial pelo falecimento da ex-senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves.

A chama da Pátria foi acesa na Ponte do Imperador e percorreu as águas do rio Sergipe sob a guarda do grupamento da Capitania dos Portos de Sergipe até desembarcar no píer da avenida Beira-Mar e ser entregue em solo ao Exército Brasileiro, que retornou com a chama até a praça. Integrantes da Aeronáutica a bordo do helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA) coloriram o céu de Aracaju para saudar a Pátria.

O fogo simbólico foi conduzido por estudantes quilombolas, indígenas, com deficiência e sertanejos para lembrar a diversidade e equidades até chegar ao dispositivo oficial e apresentar a Chama da Pátria ao secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, no ato representando o governador do Estado, Fábio Mitidieri, que acendeu a pira do fogo simbólico ao som da música ‘Aviação Embarcada’, entoada pela SecBanda.

Em escolas da rede estadual de ensino, durante toda a semana acontecem atividades alusivas à Pátria, a exemplo do Colégio Estadual Augusto Ferraz, no bairro Industrial. A escola realizou um desfile cívico com alunos pelas ruas do bairro, nesta segunda-feira, 2.

Foto: Maria Odília