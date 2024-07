Governo promove ações para as mulheres de Japaratuba no ‘Sergipe é aqui’

Em mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, realizada nesta quinta-feira, 25, em Japaratuba, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu ações de estímulo à inclusão produtiva e ao empreendedorismo feminino, além de atividades voltadas à proteção da mulher e o combate à violência.

As mulheres tiveram a oportunidade de participar de uma oficina de empreendedorismo e aprender a técnica do macramê, que permite a produção de diversos produtos. Outra atividade disponibilizada pela SPM foi uma aula de defesa pessoal para as mulheres do município.

Também foram disponibilizadas durante o evento informações sobre a violência doméstica e familiar contra as mulheres, além de adesivos e panfletos da campanha ‘Não é não!’, que tem como foco o combate à importunação contra as mulheres, especialmente em eventos.

As mulheres do município destacaram a importância das ações desenvolvidas pela SPM. “Gostei muito de participar desta oficina e ter a oportunidade de aprender uma coisa nova. Algo que posso até produzir para vender e garantir um dinheiro a mais”, ressaltou a diarista Carla Silva.

Fonte e foto SPM