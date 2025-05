Governo realiza festejos juninos em hoteis, bares e restaurantes na Orla

Com o objetivo de atrair turistas e valorizar a cultura local, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), vem desenvolvendo continuamente ações promocionais de divulgação do destino Sergipe em hoteis, bares e restaurantes vinculados à Associação Brasileira da Indústria de Hoteis de Sergipe (ABIH/SE) e à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE). A estratégia de promoção mais recente aconteceu nesta sexta-feira, 2, nos estabelecimentos na Orla da Atalaia, em Aracaju.

A iniciativa consistiu na entrega de folheteria, na forma de jogos americanos temáticos, para divulgação dos 60 dias de festejos juninos deste ano, promovidos pelo Governo do Estado, de 30 de maio a 27 de julho. O material promocional ficará exposto nas mesas durante as refeições, criando uma atmosfera festiva que reforça a identidade cultural de Sergipe.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, explicou que a iniciativa tem a intenção de transformar hoteis, bares e restaurantes em pontos de partida para uma imersão na cultura dos festejos juninos em Sergipe, convidando os turistas a retornarem para sentir de perto os melhores festejos juninos do Nordeste à beira-mar. “Queremos que o turista, logo ao chegar, sinta que está em um estado que respira São João. Essa ação é fundamental também ao visar estimular os estabelecimentos a incluírem o tema junino em suas programações, reforçando Sergipe como um destino multicultural e acolhedor”, afirmou.

Convite aos turistas

O gerente do Real Classic Hotel, Jairo de Carvalho Filho, elogiou a iniciativa do Governo do Estado, por intermédio da Setur, em antecipar o clima dos festejos juninos, surpreendendo os hóspedes durante as refeições e, assim, podendo convidá-los a voltar a Sergipe para aproveitar os dias de muito forró.

“Vejo que essa iniciativa da Setur vem para agregar mais valor à hospedagem dos turistas. Tudo o que é feito, como esses jogos americanos, só engrandecem todo o formato do turismo sergipano. Afinal, a intenção de todos nós é que o visitante venha prestigiar essa festa grandiosa. Já divulgamos com antecedência, multiplicando essa realização dos festejos juninos junto aos agentes e operadores de viagens. É um momento muito positivo graças ao atual Governo do Estado”, ressaltou.

A empresária Anucha Muniz Ferreira, de Salvador/BA, veio ao estado para aproveitar o feriadão de 1º a 4 de maio e, embora já conheça Aracaju, ainda não esteve na cidade no período do São João. Ela confessou que a ação promocional despertou nela o interesse por retornar, a fim de conhecer os famosos festejos juninos de Sergipe. “Realmente, o São João daqui é bem conhecido. Quem sabe eu venha passar aqui, porque, de Salvador pra cá, é bem próximo. Aproveito para dizer que uma coisa que sempre presenciei aqui, das vezes em que vim, é o atendimento, o acolhimento do sergipano. Isso é muito legal!”, elogiou.

A turista Lívia Bartel, também de Salvador/BA, revelou que costuma vir a Aracaju. Ao sentar à mesa de um bar com o esposo, percebeu o jogo americano alusivo aos festejos juninos promovido pelo Governo do Estado, o que a fez lembrar que esteve na capital sergipana nessa mesma época no ano passado.

“Vim com meu marido e filhos para um compromisso da família, bem na época de São João. Ficamos hospedados em um hotel bem em frente aonde rolava a festa. Ficamos encantados! Tudo muito organizado, muitas bandas interessantes. Aproveitamos e ficamos para curtir um pouquinho. Essa ação me fez lembrar dessa época. Com certeza, é um incentivo para a gente se organizar e voltar para aproveitar essa festa linda”, afirmou.

Foto: Autimira Menezes/Setur