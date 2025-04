Governo promove reunião do “Programa Acelera Sergipe” com prefeitos e secretários de Infraestrutura

Com o objetivo de alinhar ações e apresentar o andamento das obras do Programa Acelera Sergipe, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), promove reunião técnica do Programa Acelera Sergipe com prefeitos e secretários de Infraestrutura dos 75 municípios.

O encontro será realizado na quarta-feira (16), a partir das 14h, no auditório da Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória, em Aracaju.

A iniciativa visa fortalecer a parceria entre o Estado e os municípios, assegurando que as intervenções sejam executadas dentro dos prazos previstos, com total transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Durante a reunião, serão apresentadas atualizações sobre os projetos em andamento e reforçadas orientações técnicas para garantir o sucesso das ações em curso.

O Programa Acelera Sergipe já representa o maior pacote de investimentos em infraestrutura da história recente do Estado, com cerca de R$ 300 milhões em obras distribuídas por 53 municípios. Ao todo, são mais de 100 intervenções que impactam diretamente o desenvolvimento das cidades, com melhorias que vão da pavimentação de ruas à construção de mercados, praças, ginásios e equipamentos turísticos.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a reunião é uma etapa fundamental, a fim de garantir que os projetos avancem de forma coordenada. “Este é um momento estratégico para reforçarmos o diálogo com os gestores municipais, esclarecermos dúvidas técnicas e assegurarmos que todos estejam alinhados quanto aos prazos, exigências legais e metas do programa. O Acelera Sergipe é uma ação conjunta, e o sucesso depende do comprometimento e da articulação entre Estado e municípios”, destacou.

