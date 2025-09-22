Governo realiza 58ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Amparo de São Francisco na quarta

O Governo do Estado de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará na próxima quarta-feira, 24, a 58ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ na cidade de Amparo de São Francisco. A partir das 8 horas, os moradores do município e de comunidades vizinhas terão acesso a atendimentos e serviços ofertados pelas secretarias e órgãos parceiros.

Durante todo o dia, a estrutura itinerante do programa estará concentrada no entorno da Escola Municipal Ivany da Glória Freire com um leque de mais de 160 tipos de serviços, com atendimentos para proteção ao consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea; emissão de documentos (CIN, CPF, IDJovem e renovação da CNH); exames médicos ofertados nas Carretas do Homem e da Mulher; avaliação bucal para diagnóstico de câncer de boca; orientações jurídicas com a Defensoria Pública; oficina de segurança alimentar, recadastramento da tarifa rural, testes de DNA, entre outros.

