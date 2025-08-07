Governo realiza maior entrega do PAA deste ano com 28 toneladas de alimentos

O município de Indiaroba foi palco, nesta quinta-feira, 7, da maior entrega do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Sergipe até agora. Quase 28 toneladas de alimentos produzidos por agricultores familiares da própria cidade foram repassadas para 16 instituições sociais de cinco municípios: Indiaroba, Lagarto, Tobias Barreto, Poço Verde e Simão Dias. A ação, coordenada pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), beneficiará cerca de 1.800 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Os produtos foram coletados em diversos povoados de Indiaroba e entregues diretamente no município, onde equipes técnicas das cidades contempladas estiveram presentes para o transporte. A secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, destacou a importância da iniciativa. “É um programa que combate a insegurança alimentar e mostra que estamos cuidando do nosso povo, fortalecendo a agricultura familiar e promovendo cidadania”, frisa.

De acordo com o coordenador do PAA em Sergipe, Luiz Campos, a mobilização para viabilizar a entrega foi intensa. “Foi a maior ação do ano. Tivemos uma logística especial, com os próprios municípios vindo buscar os alimentos. Esse esforço conjunto fortalece o programa e agiliza a distribuição, principalmente quando as prefeituras ajudam a repassar os alimentos também às associações contempladas”, destaca.

O prefeito de Indiaroba, Marcos Sertanejo, ressaltou o impacto da ação para o município. “É muito importante essa iniciativa, com alimentos adquiridos aqui dos nossos agricultores e que vão beneficiar cinco municípios sergipanos. Isso mostra o carinho do Governo de Sergipe com nossa cidade e com as pessoas que mais precisam”, enfatiza.

Para a assistente técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social de Lagarto, Inacia Brito, os alimentos chegam em boa hora. “Vamos atender às famílias mais vulneráveis através do nosso Centro de Referência da Assistência Social. Esses alimentos são essenciais para quem mais precisa”, reforça.

O servidor da Assistência de Tobias Barreto, Ryan Breno, também participou da ação. “Estamos recebendo essa doação do Governo do Estado e vamos levar até as famílias que mais necessitam, levando dignidade e segurança alimentar”, considera.

A entrega é resultado de uma parceria entre o Governo Federal e o Governo de Sergipe, por meio do PAA, que visa garantir o direito humano à alimentação adequada e fortalecer a agricultura familiar em todo o país.

Foto: Thiago Santos