Governo realiza mais de 300 atendimentos no ‘Mutirão do Emprego’ em Maruim

Mais de 300 atendimentos, oportunidades de emprego e acesso facilitado à plataforma GO Sergipe marcaram o ‘Mutirão do Emprego’ promovido pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), que aconteceu nesta terça-feira, 30, na cidade de Maruim, no leste sergipano.

Foram ofertadas mais de 800 vagas por meio do programa GO Sergipe, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Além disso, a Seteem ofereceu atendimento ao público na unidade móvel do NAT, esclarecimento de dúvidas e auxílio para cadastramento na plataforma e para concorrer às vagas, em uma estratégia fi-gital, que une o físico e o digital.

As vagas incluíram 338 oportunidades de emprego para a Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) no estado. Os postos de trabalho vão desde cargos de nível fundamental, como auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, e encanador, até de grau superior, com oportunidades para enfermeiro do trabalho.

Para Ítalo César, o mutirão foi uma excelente oportunidade para tirar dúvidas e facilitar seu cadastro na iniciativa digital GO Sergipe. “O atendimento foi excelente, eu vim aqui procurar algumas vagas de emprego, porque estava com algumas dificuldades. Eu tirei minhas dúvidas e aqui foi muito bom, porque eu fiz o cadastro e ainda me candidatei à vaga. Facilitou bastante nosso acesso e tem muita gente precisando”, destacou.

Já para Onaldo José, o ‘Mutirão do Emprego’ trouxe a possibilidade de conseguir um trabalho no próprio estado. “É uma ação importante, porque a população está precisando trabalhar. É uma esperança. Eu sou de Santo Amaro das Brotas, estou morando aqui, em Maruim, no momento, e essa ação facilita nosso acesso ao mercado de trabalho. Eu trabalho com montagem. A gente circula o país inteiro, e abrindo essa porta para a gente poder trabalhar em casa. Isso é bom demais”, ressaltou.

A ação contou com a presença das analistas de RH da empresa Engeman, Jacileide Cavalcante e Michelly Abdias, que ressaltaram sobre as facilidades da plataforma digital do NAT e a expectativa para o processo de seleção. A Engeman é a prestadora de serviços que vai operar a Fafen em Sergipe.

“Estamos numa grande expectativa. A ferramenta veio para somar, com essa triagem e banco de currículos que a gente está recebendo. A parceria com o Governo do Estado facilitou a triagem e candidatura do pessoal nos municípios. Esperamos que através da plataforma, nós venhamos a alcançar pessoas qualificadas, porque a plataforma tem essa facilidade. Então, é um instrumento que vai ajudar na agilidade da seleção de pessoas”, enfatizaram as analistas.

O próximo ‘Mutirão do Emprego’ vai acontecer na próxima quinta-feira, 2, no município de Riachuelo, localizado no leste sergipano.

Foto: Richard Mayer