Governo realiza nova entrega de cartões CMais Mulher para beneficiárias de Aracaju

Mais 54 cartões do CMais Mulher foram entregues pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), destinados a vítimas de violência doméstica em Aracaju. A solenidade de entrega ocorreu no Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Cram), nesta quinta-feira, 4. Somente neste ano, a capital já recebeu 115 cartões do benefício.

A secretária da SPM, Danielle Garcia, ressaltou que o CMais Mulher é um importante instrumento do Governo de Sergipe voltado à proteção das mulheres vítimas de violência conforme os critérios estabelecidos em lei. “Uma política pública de enfrentamento à violência e de garantia de proteção que segue sendo ampliada com o apoio dos municípios. O objetivo é a garantia de subsistência mínima das vítimas, a fim de que elas consigam romper esse ciclo de violência”, ressaltou.

Para a secretária municipal do Respeito às Políticas para as Mulheres, Elaine Oliveira, é importante a união de forças entre o Estado e o Município. “A política pública precisa sair tanto da esfera estadual como da esfera municipal. Esse cartão CMais Mulher é um direito para essas mulheres acolhidas pelo Cram. E é assim que são construídas verdadeiras políticas públicas para que a gente possa cada vez mais zerar esse número de feminicídios em nosso Estado”, salientou.

O programa, que já alcançou mais de 2.200 beneficiárias de diversos municípios sergipanos, garante o pagamento de seis parcelas no valor de R$ 500,00 cada para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e que atendam aos critérios estabelecidos em lei. Além do benefício financeiro, o programa acolhe a mulher psicossocialmente, buscando ainda a capacitação e a inclusão no mercado de trabalho.

As beneficiárias destacaram a importância do benefício. “É uma ajuda muito grande do governo, que eu estava precisando. Chegou na hora certa, porque eu tenho um filho desempregado, que também é vítima, e nós precisamos desse apoio” afirmou uma das beneficiárias que recebeu o cartão durante a solenidade no Cram.

“Sou muito grata à Secretaria da Mulher e às meninas que me acolheram no Cram. O cartão veio em boa hora e vai ajudar muito minha família. É um direito nosso e que faz a diferença na vida de todas nós que sofremos violência e hoje estamos aqui recebendo esse benefício”, enfatizou outra beneficiária.

O CMais Mulher reforça o compromisso do Governo do Estado com a implementação e ampliação de políticas públicas de proteção e combate à violência contra a mulher. Um trabalho transversal promovido por meio da SPM e que vem alcançando resultados positivos, a exemplo da redução do número de feminicídios, fato destacado por diversos levantamentos nacionais divulgados recentemente. Entre eles, o Ranking de Competitividade e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Foto: Ascom SPM