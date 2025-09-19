GOVERNO RECEBE REPRESENTANTES DE SECRETARIAS PARA ALINHAR AÇÕES DO PROGRAMA MÃO AMIGA BACIA LEITEIRA

Na manhã desta quinta-feira, 18, o Governo de Sergipe, através da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), junto à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), realizou uma reunião do grupo de trabalho do Programa Mão Amiga Pró-Sertão Bacia Leiteira.

O encontro contou com gestores e técnicos da Seasic e da Emdagro, além de representantes das secretarias municipais da Agricultura, que atuam diretamente na execução do programa no alto sertão sergipano.

Entre os municípios, participaram representantes de Nossa Senhora da Glória, Canindé do São Francisco, Porto da Folha, Itabi (representando Nossa Senhora de Lourdes), Gararu e Monte Alegre, reforçando o compromisso conjunto em fortalecer a política pública.

Segundo a coordenadora do programa, Michele Carvalho, o encontro foi fundamental para alinhar informações sobre o processo de cadastro dos pequenos produtores. “As inscrições serão realizadas online e podem participar agricultores que possuam até dez animais, incluindo pelo menos uma fêmea. A partir do próximo dia 22, os interessados já poderão se inscrever”, explicou.

Entre os requisitos de acesso, não será deferida a inscrição caso o produtor não possua animal fêmea ou tenha mais de dez animais. Para o cadastro, é necessário apresentar a ficha do Sistema de Integração Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária (Siapec), comprovante de inscrição do Cadastro Único (CadÚunico), comprovante de residência atualizado e documento de identificação com foto que possua o número do CPF (RG, CNH ou, na ausência destes, carteira de trabalho com todas as informações).

A médica veterinária e gestora da Regional da Emdagro em Nossa Senhora da Glória, Rita Selene, destacou o papel da instituição no processo. “As inscrições serão realizadas por meio do sistema, em colaboração com a Emdagro, responsável pelo cadastro e gestão dos dados, mediante termo de responsabilidade”, afirmou, ao destacar que as inscrições são realizadas nos escritórios da Emdagro, via cadastro eletrônico no sistema, correspondentes a cada município, clique aqui e confira os locais.

Durante a reunião, também foram discutidas estratégias para ampliar a adesão dos agricultores, garantir o acompanhamento das famílias beneficiárias e adotar ações que promovam maior produtividade e qualidade do leite. Na ocasião, a diretora de Segurança Alimentar, Nutricional e Inclusão Produtiva, Sabrina Oliveira, e a superintendente de Assistência Social, Caroline Botelho Andrade, apresentaram as orientações para o processo de inscrição.

O Programa Mão Amiga Bacia Leiteira assegura apoio financeiro às famílias durante o período de entressafra, além de promover capacitação técnica e cuidados com a saúde do rebanho. A ação intersetorial entre Seasic e a Emdagro é essencial para ampliar o alcance do programa e garantir melhores condições de vida às famílias do campo.

Foto: Ascom Seasic