Governo de SE reforça combate à seca nos 8 municípios em emergência

O Governo de Sergipe, por meio da Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), segue com o seu compromisso de prestar auxílio às famílias atingidas pela seca e estiagem prolongada.

Nesta terça-feira, 15, oito municípios sergipanos receberam a homologação estadual que permite a articulação de ações conjuntas entre União, Estado e Municípios. Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Tobias Barreto, Poço Redondo, Carira, Poço Verde, Frei Paulo e Nossa Senhora de Aparecida foram as localidades reconhecidas pelo governo estadual, conforme publicação no Diário Oficial do Estado.

A homologação estadual é fundamental para assegurar que essas cidades recebam o apoio necessário, possibilitando a liberação de recursos e a execução de ações emergenciais, como a Operação Carro-Pipa, que já garantiu o abastecimento de água potável para mais de 40 mil pessoas em todo o estado neste ano de 2024. Ao todo, foram captados R$ 8,4 milhões em recursos federais.

Para o superintendente adjunto da Supdec, major Alysson de Carvalho, a homologação estadual representa a base de um trabalho coordenado e eficaz no combate aos efeitos da seca. “A ação do Governo do Estado é importante para permitir que os municípios tenham acesso a recursos federais e estaduais. Com essa homologação, ampliamos a capacidade de resposta, como temos visto com a Operação Carro-Pipa, que continua levando água potável a milhares de sergipanos. Essa ação conjunta fortalece o enfrentamento da crise e garante que as famílias recebam o suporte necessário”, afirma.

Foto: Ascom/Defesa Civil Estadual