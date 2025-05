Governo reforça combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes com dinâmica lúdica e didática, no estado de Sergipe

Celebrado anualmente em 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído pela Lei Federal 9.970/2000 para reforçar a luta pelos direitos das crianças e adolescentes. A data está inserida no Maio Laranja, que traz a campanha Faça Bonito, mobilização nacional que busca ampliar a visibilidade do tema. A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM) se soma à campanha.

Desde 2023, quando foi recriada, a SPM realiza a dinâmica do ‘Semáforo do Toque’, tanto nas edições do ‘Sergipe é aqui’ como no programa Maria da Penha vai à Escola. “A gente ensina o que pode e o que não pode e, consequentemente, prevenir o abuso e exploração sexual. É importante estarmos juntos e conectados para proteger as nossas crianças, em especial as meninas, que são as que mais sofrem abusos”, afirma a secretária Danielle Garcia.

No total, a dinâmica já alcançou mais de 1.500 crianças, além de professores da educação básica. “A gente faz o ‘Semáforo do Toque’ de forma interativa e acessível com as crianças, fazendo com que, de forma descontraída, elas consigam captar as informações e entender o que é ou não permitido”, detalha a coordenadora da Diretoria de Proteção e Combate à violência da SPM, Larissa Lima.

Para a professora Ana Maria Ferreira Santos, a iniciativa é de extrema importância para o público infanto-juvenil. “Porque com o que está acontecendo atualmente, muitas crianças são abusadas, intimidadas até por parentes ou pessoas próximas. As crianças têm que aprender como se manifestar em certas situações, conhecer o seu corpo e entender os locais que não podem ser tocadas, nem por familiar, nem por amigo de familiar”, afirma.

Foto: Ascom/SPM