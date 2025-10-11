Governo reforça compromisso com inclusão no Dia da Pessoa com Deficiência Física

Neste sábado, 11, é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física, uma data importante para reforçar a luta pelos direitos dessas pessoas. Para o Governo de Sergipe, é, também, a oportunidade de reforçar o compromisso com esse público, demonstrado por meio das ações da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), que vêm sendo desenvolvidas para garantir o acesso a direitos e a valorização das pessoas com deficiência em todo o estado.

Entre as iniciativas estão a Central de Intérpretes de Libras (CIL), que conta com dez profissionais atuando, também, em regime de plantão; a realização do primeiro concurso público para intérpretes de Libras da Seasic; e a CIN Inclusiva, que assegura o acesso à Nova Carteira de Identidade Nacional. A Seasic promove, ainda, o projeto Laços de Cuidado, voltado à convivência e à escuta ativa entre profissionais e usuários da rede socioassistencial, o banho assistido no Verão Sergipe e toda uma estrutura nos grandes eventos como Camarote da Acessibilidade e intérpretes de libras.

Além disso, a secretaria mantém articulação permanente com outros setores da administração estadual como o Centro Especializado de Reabilitação (CER IV), reforçando o trabalho integrado entre assistência e saúde. Outro avanço é o apoio à emissão da Cipofibro, a Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, documento que garante prioridade em atendimentos e serviços públicos.

Para a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, as ações demonstram o compromisso da gestão em promover autonomia e dignidade. “Nosso trabalho é garantir que cada pessoa com deficiência seja vista em sua totalidade e tenha assegurados seus direitos. A inclusão é uma pauta que atravessa todas as políticas públicas, e na Seasic buscamos fortalecer essa rede de apoio de forma permanente, ouvindo, acolhendo e construindo soluções conjuntas com a sociedade”, destacou.

A coordenadora de Políticas para Pessoas com Deficiência da Seasic, Suellen Graziele, ressaltou que a secretaria vem ampliando os espaços de participação e escuta ativa. “Trabalhamos para garantir a equidade, o respeito e o protagonismo das pessoas com deficiência. Esse olhar precisa estar em todos os setores da sociedade, e é isso que buscamos promover com nossas formações, articulações com os municípios e ações nos territórios”, afirmou.

A referência técnica da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência, Amanda Oliveira, que é pessoa com fibromialgia, destaca, ainda, a atenção da secretaria à promoção de políticas que incluam pessoas com deficiência invisível. “Promovemos encontros voltados ao protagonismo da pessoa com fibromialgia, mostrando à comunidade o que é viver com essa condição e a importância do respeito. Nosso trabalho é acolher, incluir e conscientizar para que todos compreendam as diferentes formas de deficiência”, frisou.

No setor de emissão da CIN Inclusiva, o atendimento humanizado faz diferença para quem busca emitir a Carteira de Identidade Nacional. Cláudemir dos Santos Nicolau, pai da pequena Ana Beatriz, que nasceu com agenesia de membro superior esquerdo, elogiou a experiência. “Achei muito importante e excelente o acolhimento. Aqui, a gente se sente respeitado e acolhido como deveria ser”, contou.

A coordenadora da CIN Inclusiva, Amanda Laís, explicou que o serviço já alcançou dezenas de municípios sergipanos, tanto pelo atendimento na sede na Seasic, quanto nas ações itinerantes dos programas ‘Sergipe é aqui’ e ‘Ciranda Sergipe’. “É gratificante poder atender essas pessoas com conforto, agilidade e respeito. Nossa equipe é preparada para acolher cada história e garantir o direito à cidadania através do acesso ao documento de identidade”, afirmou.

O atendimento da CIN Inclusiva funciona na sede da Seasic, na avenida Hermes Fontes, número, 2120, bairro Luzia, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Oportunidades para inclusão no mercado de trabalho

Além da construção das políticas públicas para pessoas com deficiência, a Seasic aposta na inclusão por meio de oportunidades profissionais. O técnico administrativo Carlos Augusto Góes Prado Fiel, que atua na Proteção Social Especial da Seasic há seis meses, relatou sua experiência na secretaria “Foi uma grande oportunidade, pois eu estava sem trabalho. Quando surgiu a chance de atuar aqui, agarrei logo. O acolhimento e a estrutura são excelentes”, destacou.

A diretora de Inclusão e Direitos Humanos da Seasic, Isabel Ferreira, reforçou que o compromisso da secretaria é diário. “A Seasic trabalha de forma articulada com o conselho, com os municípios e com a sociedade civil, sempre com a orientação da secretária Érica Mitidieri, que tem um olhar sensível e comprometido com a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência”, enfatizou.

